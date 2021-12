El Deportivo Don Benito busca nuevo entrenador después de que el pasado domingo, tras perder por 3-1 ante el Montijo, anunciara la destitución de Juan Carlos Gómez tras 15 jornadas disputadas, con el equipo en zona de descenso y después de cuatro jornadas seguidas perdiendo. Una decisión que sorprende al técnico cordobés, aunque reconoce haber tenido detractores, pero también el apoyo y la confianza «de las dos principales figuras del club como son Manolo Velarde y Javier Pizarro». En este sentido, también agrega que «el Don Benito siempre se ha caracterizado por tener una filosofía clara de dejar trabajar a los entrenadores y de aguantar», y añade que «si hay una persona que lleva tiempo con el rifle apuntando al final sientes que cuando ha podido apretar el gatillo lo ha hecho», en referencia a Emilio Sosa, director deportivo.

Y es que Gómez confiesa que «ni el cuerpo técnico ni los futbolistas hemos tenido el apoyo de Emilio Sosa», a lo que añade que «en una situación tan complicada como una destitución ni siquiera ha llamado a los capitanes para preguntar por la situación y tampoco ha aparecido por el vestuario». En este sentido, critica que la plantilla se enterara de la decisión de prescindir de sus servicios «por redes sociales». Además, añade que en su opinión la decisión de destituirle «ya estaba premeditada si se perdía en Montijo».

Pero Juan Carlos Gómez se marcha con la conciencia tranquila de haber trabajado al máximo por conseguir los objetivos marcados. No obstante, reconoce que el inicio de liga no fue el esperado y confiesa que la derrota ante el Cádiz B supuso un antes y un después. «Hicimos 80 minutos muy buenos, pero en cuatro minutos no sé lo que pasó para que nos remontaran. A nivel psicológico nos dejó tocados», sostiene. También la derrota del pasado domingo en Montijo fue clave a su parecer. «El aspecto psicológico es muy importante», asegura. Tampoco se le escapan al ex de otros equipos como Écija o Vélez las «circunstancias» en las que se desarrollaron partidos como el del Mérida o Coria, donde a su juicio su equipo mereció mejor resultado. Aún así el ya ex entrenador del Don Benito asegura marcharse con el apoyo de sus jugadores, quienes le han transmitido su «decepción por la decisión que se ha tomado, ya que se sienten engañados porque no se ha contado con ellos para tomar esta determinación», cuenta.

Candidatos

Mientras, el director deportivo Emilio Sosa ya trabaja en la búsqueda del nuevo entrenador. Entre los nombres que baraja se encuentran el de Roberto Aguirre, experimentado entrenador de Segunda B, o el ex del Plasencia Luismi Álvarez. En cualquier caso la intención del director deportivo del club rojiblanco es la de hacerse con los servicios de un técnico con experiencia en este tipo de situaciones como la que atraviesa el club calabazón y que conozca la categoría.