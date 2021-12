«En la primera parte empezamos muy bien los primeros 10-15 minutos. A raíz de ahí el partido se igualó, con mucho centro del campo, sin llegar mucho por parte de los dos equipos». Raimundo Rosa, ‘Rai’, entrenador del Coria, empezaba haciendo una lectura tranquila del partido perdido ante el Tamaraceite (1-0), pero el desarrollo de sus declaraciones posteriores hicieron constar varios mensajes nada nimios del técnico cacereño dirigidos hacia jugadores que, según él, no habían estado a la altura, por lo que, repitió, «habría que tomar medidas» de seguir así.

«En la segunda mitad también empezamos bien, pero nos faltó ese último remate. El partido lo teníamos donde queríamos, pero al final ellos han tirado de casta y de orgullo y nos han presionado mucho. En una falta nos han hecho el gol y nosotros nos hemos ido con todo arriba, dejando muchos espacios». expresó.

«Veníamos a ganar. Hay que darle la enhorabuena al Tamaraceite, que va a salir de ahí porque tiene buenos jugadores, con calidad y experiencia. Nosotros vamos a seguir ahí trabajando, aprendiendo, mejorando y siendo un poco más humildes porque no nos olvidemos que somos un recién ascendido y no hemos empatado con nadie».

Para Rai, los cambios locales «les vinieron bien. En una falta rápida que ha sacado el capitán nos han hecho el gol. A raíz de ahí, muchos nervios".

Rai incidió en su enfado. «Estoy muy jodido porque tenemos que ser más humildes. Si no somos humildes no vamos a competir con nadie.Cuando hemos hecho las cosas bien y con ilusión nos han salido los resultados. Estoy muy disgustado. No hemos estado a la altura en muchos momentos del partido. Estoy muy descontento con varios jugadores porque creo que hay que aportar más. Si no nos aportan habrá que tomar medidas. Esto es así». Tampoco quiso ampararse en circunstancias. «Lo del césped artificial no es excusa. De los últimos 4 partidos fuera, tres han sido así y hemos perdido. Estoy jodido porque hay jugadores que me tienen que aportar más y si no me aportan hay que tomar medidas. Yo quiero jugadores con hambre, con ambición y que aporten. Si no es así tomaremos medidas», recalcó.