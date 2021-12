Seth Vega es un tipo feliz. Quienes lo conocen destacan de este delantero del Villanovense su carácter agradable y bromista. «Es uno de los que más alegra el vestuario», señalan desde dentro. Seth también es un tipo peculiar. Siempre sonríe, porque él es así, alegre y extrovertido. Y su manera de jugar también es muy parecida, aunque con un matiz: es un luchador nato. Pelea cada balón como si fuera el último y, al contrario que otros delanteros, no se preocupa en exceso por el gol. «Mientras que el equipo gane me da igual quien marque. Me divierto jugando y no me hace falta marcar un gol para sentirme feliz y contento», espetó tras el partido ante el Mérida.

Precisamente suyo fue el gol de la victoria. «Fue de suerte», reconocía al respecto. Pero el conjunto serón, a su juicio, fue mejor. «Pavón nos avisó de que el Mérida iba a venir con todo y estuvieron intensos, aunque a partir del gol no dejamos que ellos sacaran sus armas y el partido se nos puso de cara», añadía. Y es que aunque solo haya sumado un gol en lo que va de temporada es la confianza del técnico onubense en sus cualidades lo que más valora este joven delantero canario de 23 años. De hecho, Pavón fue quien le convenció para que recalara en el Villanovense el pasado verano. Ahora, varios meses después, Seth asegura que fue una buena decisión. «Me prometió que íbamos a tener un buen grupo y ahora mismo el buen ambiente que hay dentro del vestuario es lo mejor que tenemos», reconoce. Por eso se encuentra bien y eso se nota sobre el terreno de juego. «Llegué con una lesión en el tobillo, pero ya estoy recuperado. Voy partido a partido mejorando y las cosas me están saliendo a pedir de boca», confiesa. Sus comienzos Quién le iba a decir a este chico de Las Palmas de Gran Canaria que iba a ser capaz de ganarse el cariño de la afición serona tan rápido. Más aún después de haber pasado un duro año en el Recreativo de Huelva la pasada temporada. Por eso se acuerda de sus inicios y de por qué empezó a jugar a fútbol. Porque con un balón en los pies Seth se siente auténtico, se siente él mismo. «Por circunstancias de la vida ingresé en un centro de menores y ahí fue donde comencé a practicar este deporte», recuerda. «Al principio jugaba de portero, como Kameni», bromea. Luego fue pasando por distintos equipos de la isla y acabó recalando hace varias temporadas en la cantera del Cádiz B. El resto ya es historia.