El 2021 ha sido el año de la consagración definitiva de Paula Josemaría (Moraleja, 31 de octubre de 1996), que en las temporada anteriores ya dejaba entrever todo lo que podía conseguir. Pero su unión con Ariana Sánchez, con la que seguirá en el 2022, ha dado sus frutos. Y muchos: cinco torneos del World Padel Tour, número 4 del ranking mundial y segunda posición en la Race 2021. Y también los campeonatos de Europa por equipos y parejas y el reciente Mundial en Qatar, ese que aún guarda en su retina. Yal año le falta solo el broche, la guinda: el Master Final en Madrid que arranca este jueves.

-Cinco torneos World Padel Tour, doble campeona de Europa, campeona del mundo… ¿Qué más se le puede pedir al 2021?

-Si puedo pedir algo más sería ganar este Master Final. Me haría muchísima ilusión, ya que nunca lo he podido ganar. Si tengo que pedir algo más, será esos (risas).

-De todo lo que ha ganado esta temporada, ¿de qué guarda un mejor recuerdo? ¿Por qué?

-Guardo buenos recuerdos de cada momento en los que nos hemos llevado títulos, pero si me tengo que quedar con algo, quizás me quedaría con el Campeonato del Mundo, que para mí ha sido el primero y una experiencia única y diferente.

-Cuatro finales perdidas ante Gemma Triay y Ale Salazar. ¿Es ese el gran ‘debe’ de la temporada? ¿Por qué no han sido capaces de ganarlas?

-Quizás sí que es un poco el ‘debe’ de esta temporada, ya que en finales no les hemos podido ganar. En semis sí que ganamos (Marbella Master). Ellas han jugado a un nivel muy, muy alto y algunas de esas finales las perdimos en el tercer set. Al final han sido solo pequeñas diferencias, que muchas veces tal como cayeron de su lado podían haber caído del nuestro. Pero sí, sí que tengo una espinita ahí clavada, así que hay que entrenar y seguir mejorando cada día para conseguir esas finales.

-¿Cuál ha sido la clave de que la simbiosis Josemaría-Sánchez haya funcionado tan bien?

-No sé si la clave, pero algo importante para que hayamos jugado bien las dos juntas es porque hemos rendido bien individualmente y hemos sabido hacer equipo en los momentos importantes. También porque nuestros juegos se adaptan entre sí. Tenemos una forma de jugar que combina muy bien la una con la otra.

-¿Seguirán juntas la próxima temporada?

-Seguiremos juntas. Las dos estamos con ganas, con mucha ilusión de ir mejorando. Durante todo el año se ha visto que hemos rendido bien, pero es ahora cuando estamos consiguiendo nuestro mejor nivel.

-La temporada se cierra ahora con el Masters Final, una cita en la que se ha atascado los últimos años. ¿Cuáles son sus sensaciones? ¿Y sus aspiraciones?

-Mis sensaciones son buenas. Creo que es muy difícil lo que hemos hecho hasta ahora. Desde que empezamos el año hemos ido mejorando y ahora, a final de temporada, hay muchas parejas que a lo mejor están ya cansadas de la temporada o cansadas entre sí y en nuestro caso es al revés, vamos con muchas ganas las dos. Ojalá podamos llevarnos el título, aunque mi aspiración siempre es dar el mejor nivel que tengo, dar el mejor nivel en equipo y, solo así, podrá llegar el título.

-16 torneos (a falta del Masters Final), cuatro parejas ganadoras diferentes, expansión internacional… ¿ha sido el mejor año del circuito WPT? ¿Qué cree que le falta para seguir evolucionando?

-Ha sido un año muy bueno, quizás uno de los mejores, pero seguro que el próximo estará aún mejor. todo ha estado muy igualado, sin duda el circuito del World Padel Tour se va mejorando. Le falta aumentar las pruebas internacionales, sobre todo en la parte de las chicas. Y también que la parte económica aumente para poder disputar todas esos torneos que se disputan fuera de España.

-Ya habrá hablado con los responsables del WPT para que vuelvan a Extremadura, ¿no?

-Jeje (ríe). Cuando el World Padel Tour estaba en Extremadura no tuve la suerte de poder disputarlo, apenas me dedicaba al pádel. Ahora que estoy aquí me encantaría que volviera a Extremadura, aunque lo veo complicado. Pero ojalá se pudiera, para mí sería muy especial.

-Hablando de pádel extremeño, ¿ve a Lorena Rufo peleando por los títulos en breve? ¿Y en el cuadro masculino, que puede decirnos de los jóvenes que vienen empujando fuerte?

-El pádel extremeño cada día crece más, tanto a nivel masculino como femenino. Tenemos bastante representación en el circuito profesional. Lorena es muy joven y con mucho talento y seguro que en unos años estará peleando por los títulos del World Padel Tour.

-En el último Campeonato de España por parejas se plantaron muchas jugadoras por los incentivos a los jugadores. ¿Cosas como esta demuestran que aún hay mucho camino por delante para conseguir la igualdad?

-Efectivamente, todavía hay mucho por delante para conseguir la igualdad. Estamos en el camino y hay que seguir luchando para que esa brecha entre el pádel masculino y el femenino cada vez sea más corta y estemos más cerca de la igualdad. El pádel femenino ha crecido mucho en los últimos años, cada vez tiene más seguidores, eso está a la vista. Hay mucha gente a la que le gusta ir a ver pádel femenino y tiene que ser más igualitario. Ojalá que lo consigamos pronto.