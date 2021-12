Vélez, Cádiz B, Don Benito, San Fernando, Antequera, Córdoba, Mérida y Panadería Pulido son los equipos que pasarán a partir de enero por el Príncipe Felipe. Y, para los que adquieran su abono antes del 9 de enero también está influida el partido ante el Ceuta, último de la primera vuelta.

Los venta de abonos comenzará este martes en las oficinas del club y también online en cpcacereno.acyti.com. El abono general tiene un precio de 90 euros en tribuna y 60 en preferencia. El joven (de 12 a 22 años), 75 y 45; mientras que el niño (5 a 12 años) 25 y 15. Hay además un abono oro, a 120 euros en tribuna y 80 en preferencia, que incluye el medio día del club de la segunda vuelta, los posibles playoff y los partidos del Cacereño Femenino.

Todos los abonados podrán acceder también a los encuentros que dispute del Cacereño B, que compite en Segunda Extremeña y actualmente marcha tercero en su grupo.

EL PRÓXIMO RIVAL: EL EQUIPO DEL PANADERO

El Cacereño cierra este sábado el 2021 visitando al Panadería Pulido Vega de San Mateo, un equipo que, como el mismo CPC, tiene una historia casi centenaria. No es que el club existiera hace cien años. No. Dio sus primeros pasos en los años noventa. Pero hay que remontarse casi un siglo para encontrar el germen del establecimiento que le da nombre, Panadería Pulido, un negocio familiar que en 1923 pusieron en marcha Francisco Pulido y Dolores Domínguez y que hoy cuenta con 120 empleados.

Fue en 1993 cuando la historia de una panadería familiar engarza con el fútbol. Francisco Rodríguez Pulido, nieto de los fundadores, se pone a charlar con unos amigos y llega a la conclusión de que apenas hay alternativas deportivas en el pueblo, Vega de San Mateo, donde viven 7.500 personas. Así que deciden montar un equipo. Bueno, primero tuvieron que construir un campo. Por eso mismo no es que hoy en día la panadería patrocine el club, sino que ese es el nombre oficial del club y de todos sus equipos.

Durante la mayor parte de su historia, el primer equipo compitió en Segunda y Primera Regional, contra rivales de la propia isla. Hace cuatro años se produce el ascenso a Tercera, con partidos ya por todo el archipiélago. Y el curso pasado alcanza su cima con el histórico ascenso a Segunda RFEF, cuarta categoría del fútbol español, donde este sábado se cruzará con el Cacereño.

Un solo punto

La andadura del Panadería Pulido por Segunda RFEF no está siendo fácil. Es colista tras sumar solo siete puntos en 14 jornadas (tiene pendiente el partido ante el Mensajero). En casa no ha sido capaz de ganar partido alguno y solo en una ocasión, ante el Montijo, ha dejado su portería a cero. Podría parecer el equipo ideal para acabar el año por todo lo alto. Y quizás lo sea, pero de nada de eso se fía el Cacereño, a quien de momento no se le están dando nada mal los equipos canarios:ha ganado al Tamaraceite (1-0) y a Las Palmas Atlético (3-2), este de manera épica el pasado domingo;y ha empatado contra el San Fernando (1-1) y el Mensajero (1-1), este en el Príncipe Felipe. Es decir, ha sumado 8 puntos de 12 posibles.

Acudirá mermado el Cacereño a este último duelo del año. Por sanción se perderán el partido Raúl Espinosa y Luis Aguado, expulsado el pasado domingo, y José Martínez, que vio la quinta amarilla ante el filial de Las Palmas. Carlos Andújar y Carlos Fernández, que no jugaron el último encuentro por sanción, son duda, al igual que Javi López. Y el CPC ya no cuenta con Uche, que se desvinculó el lunes del club. Todo eso podría dejar a Julio Cobos con solo 15 futbolistas del primer equipo, por lo que tendría que recurrir al filial (ya lo hizo el domingo) para completar la convocatoria.