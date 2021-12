El Extremadura apura el plazo concedido por la jueza de lo mercantil número 1 de Badajoz para tratar de inyectar el capital suficiente que garantice su viabilidad como club, al menos, algo más de un millón de euros para empezar. El pasado martes, el club sorprendió a sus propios aficionados colgando una foto en redes sociales en una comida prenavideña de los jugadores con el cuerpo técnico y el presidente Manuel Franganillo. Sorprendió que, después de haberse cruzado en fuego de declaraciones, ambas partes posaran sonriente como si nada estuviera ocurriendo.

Según ha podido saber este periódico, el presidente habría comunicado a la plantilla que el problema ya estaba solucionado y que es cuestión de días. Es decir, que el dinero para que el club continúe llegará. Dentro del vestuario, hay todo. Unos creen en el presidente. Otros no le creen. Y a otros les da igual, ya que tienen la cabeza fuera de Almendralejo, con contratos apalabrados en otros clubes.

Lo dicho por Franganillo contrasta con la información que posee el administrador concursal, Bernardo Silva, que ha confirmado este jueves a este periódico que «no hay novedades» y que hasta el 21 de diciembre se espera la llegada del dinero.

Dani Toribio, uno de los capitanes del equipo, habló en la emisora cántabra Arco FM de la famosa foto:«sé que ha sorprendido bastante. Simplemente era una comida de un grupo de humanos. Porque se hayan equivocado algunos, no hay que matar a las personas. En la vida hay cosas peores. No soy nadie para decirle al dueño del club que venga o no a una comida.

Dani Toribio confirmó que los jugadores serán libres para decidir su futuro en enero y reconoce que fue lo que pudieron ganar por hacer huelga ante el Depor.