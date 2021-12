Con muchas bajas a la par que dosis importantes de optimismo. Así ha viajado el emergente Cacereño a Canarias. Este sábado juega en el estadio de la Vega de San Mateo ante el Panadería Pulido (17.00 horas) con la intención de sumar el tercer triunfo consecutivo en la liga.

Alcanzar el segundo puesto, al menos momentáneamente (al inicio de la jornada figura empatado a 27 puntos con Ceuta, Villanovense y Coria, todos a la estela del Córdoba), está en el punto de mira del equipo de Julio Cobos. «Tenemos muchas bajas, pero el equipo que salga está más que capacitado para sacar los tres puntos. No valen las excusas», ha advertido el técnico verde en la previa.

Y es que el triunfo del pasado domingo ante Las Palmas Atlético ha dado un plus de motivación. Fue logrado con nueve futbolistas sobre el campo y en el minuto 93. Difícil de igualar la gesta. En el choque ante el modesto Panadería Pulido el CPC lo tiene, aparentemente, menos complicado, aun que Cobos haya subrayado que la confianza no es un buen aliado:su rival es el colista de la liga y aún no ha sumado un solo triunfo en su estadio. Solamente ha podido igualar sin goles ante el Montijo.

Con la presencia de tres jóvenes del filial (Isma Hernáez, Miguel Nieto y Luis Martín) porque solamente hay 15 jugadores profesionales disponibles, el Cacereño intentará que la diferencia clasificatoria se haga real en el césped en un terreno de juego de reducidas dimensiones que, en principio, no beneficia a los extremeños. Tampoco parece excusa. De momento, los verdes han empatado en casa del San Fernando canario en similares circunstancias.

El equipo extremeño quiere un nuevo paso adelante antes de recibir al Ceuta en el final de la primera vuelta, pero esto ya será tras el descanso navideño. Será una buena aportación de despedida del 2021 lograr otros tres puntos para un equipo que puede recuperar lesionados en el siguiente duelo. Difícil será que vuelva en ese tiempo Carlos Andújar, con problemas serios en un tobillo. Sí pueden estar disponibles Carlos Fernández o Javito. Tampoco se espera que haya nuevas bajas, aparte de la de Uche, aunque en el mercado de invierno siempre suele haber algunas sorpresas.