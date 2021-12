El Francisco de la Hera enciende sus focos por última vez en 2021 este sábado (17.00 horas) en el partido que enfrenta al Extremadura UD ante el Racing de Santander en Primera RFEF. El encuentro, además de tener un gran cartel, cuenta con el aliciente de saber si será o no el último del club en esta competición o en su historia, habida cuenta que el próximo 21 de diciembre expira el plazo que el administrador concursal diga a la jueza de lo Mercantil de Badajoz si hay dinero para la supervivencia del club o si hay que liquidar.

Por tanto, es normal que la última rueda de Manuel Mosquera antes de un partido se focalizara en la situación y en la famosa comida prenavideña de la semana que sigue coleando en la actualidad azulgrana. «No tengo información. Sé que están dejándose la piel buscando soluciones. Yo tengo esperanzas que, de todas las operaciones abiertas, alguna fructifique. En breve lo sabremos porque no hay más plazos. Prefiero ser optimista», apuntó el técnico.

El gallego no estuvo en la foto de la comida prenavideña, pero lo justificó al haber acompañado a su hija a una actuación de ballet a Badajoz. Si tiene la información que le han contado sus compañeros. «Sé que muchos jugadores vinieron contentos porque el presidente les dijo en la comida que, de alguna forma, todo puede ir bien. Más allá de la foto, creo que fue una comida natural, aunque entiendo las opiniones de la gente». ¿Se hubiera puesto Mosquera en la foto de estar allí? «Claro, lo veo normal».

El técnico explica que desde el momento en el que Franganillo les firmó a los jugadores la posibilidad de acogerse a la carta de libertad en enero, la relación entre ambas partes ha mejorado. De hecho, los jugadores tienen esa libertad de elegir si seguir o no en el club, independientemente de si llega o no la inyección económica, algo que no había trascendido hasta la fecha. Manuel Mosquera prefiere no pensar en una desbandada. «Igual soy un inocente, pero creo que si llega el dinero igual no se va nadie. También entendería al que se fuera», reconoce.

Es consciente que el partido de este sábado ante el Racing de Santander es muy complicado. El entrenador lo afronta con las bajas de Casto, Emmanuel, Sergio Gil y la posible de Fran Cruz, con el que no es optimista. Tampoco estará Lolo González, sancionado por acumulación de tarjetas. Recupera a Vargas y subraya que podrá contar con Fran Sandaza plenamente recuperado.

También habló de la vuelta de Fausto Tienza, que ahora defiende los intereses del Racing de Santander, y que fue un jugador muy importante en los esquemas de Manuel Mosquera en aquella heroica permanencia en Segunda.

El Racing de Santander lleva desde el jueves noche en tierras extremeñas. Entrenó este viernes en el estadio Romano y ha viajado con las ausencias de dos jugadores que dieron positivo por covid-19: Lucas e Isma López. Además, Simón Luca se ha caído de la lista por gastroenteritis.

Guillermo Fernández, técnico del Racing, ha pedido a su equipo no fiarse del Extremadura en estas situaciones.