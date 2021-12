Se cierra la cortina del 2021 con sensaciones y necesidades diferentes para los dos protagonistas que se verán las caras este domingo en el Emilio Macarro (12.00 horas). Con los ánimos recuperados se presenta el Montijo en el que es su quinto derbi consecutivo. Con máxima necesidad llega un Mérida al que el cambio de entrenador no parece haber dado alas.

El Montijo despide la última jornada del año situado en una nada desdeñable y quizá más alto de lo esperado para un bisoño cuadro en la categoría, sexta plaza con 23 puntos, a solo cuatro puntos de puestos de ascenso que marca el vecino Cacereño.

El cuadro rojinegro repite saludo en su feudo tras doblegar por 3-1 al Don Benito con goles de Rodao, Calin y Segovia. Ante el once calabazón, el conjunto entró algo dormido al partido y ello se tradujo en un mazazo en el marcador con celeridad. Pero como reza el dicho, las cosas no son como empiezan sino como terminan y los chicos de las Vegas Bajas dieron el do de pecho y restablecieron los males logrando darle la vuelta al marcador e irse al descanso con los deberes casi hechos con un gol casi postrero de Calin. En el segundo episodio el equipo jugó con el colchón de goles y se dedicaron a mantener el resultado.

Para la cita de este domingo ante el once pecholata, uno de sus centrales, Javi Chino, tendrá el corazón algo agitado por su pasado en la entidad emeritense y será uno de los baluartes para contener el ímpetu visitante. Juan Marrero recupera a José Ángel para la convocatoria, aunque a priori confiará en un once de partida con Izan en la cueva, laterales para Razvan y Chechu, pareja de centrales con Chino y Gabri Cardozo, Eric y Rodao en la medular, Matute junto a Manchón ocupando las bandas y el rifle en vanguardia formado por Joel y el pichichi Dani Segovia.

El entrenador Juan Marrero, toda una leyenda en los banquillos, con dos décadas en sus entrañas, afirmó que «soy feliz en un equipo que destila ilusión y pienso que el Mérida debería estar quizá más arriba en la tabla, por su historia, entidad y jugadores. Será un duelo difícil y queremos aprovechar la tensión con la que acuden pero con los pies en el verde».

Obligada reacción romana

Un Mérida muy necesitado se presenta en el Emilio Macarro, pues su situación en la tabla, tras cuatro derrotas consecutivas, le han alejado a siete puntos de los playoff de ascenso, lo que hace que el cuadro de Javier Álvarez de los Mozos tenga que reaccionar de manera inmediata si no quiere verse obligado a hacer una segunda parte de la competición de sobresaliente para llegar al objetivo de luchar por ascender.

Afortunadamente para el técnico emeritense, recupera para el choque a tres futbolistas de una tacada, con la vuelta tras sanción de Álvaro Ramón, Nacho González y Emilio Cubo, además, Pedro Lagoa, que ya debutó la semana pasada, con más carga de entrenamientos, seguro que va a poder ayudar a su equipo durante más minutos, y Marckus, según su entrenador, «ya es futbolistas del primer equipo a todos los efectos mientras esté yo», por lo que es una pieza más que puede utilizar el técnico, que empieza a tener alternativas, sobre todo en defensa y en el centro del campo.

Para la zaga, Ramón volverá al lateral izquierdo y Nacho a la posición de central. Para el doble pivote, De los Mozos cuenta con cuatro futbolistas: Mario Robles, David Rocha, Lagoa y Marckus. En principio, los dos primeros serán los que salgan de la partida. Teniendo en cuenta que los costados son para Carmelo y para Guille Perero, las dudas aparecen en las dos posiciones punteras. En los tres partidos que ha dirigido el técnico burgalés, ha utilizado todas las alternativas entre Gaspar, Lolo Plá y Aitor Pons. Habrá que ver cuál elige en esta ocasión teniendo en cuenta las características especiales del feudo montijano, con unas dimensiones inferiores a las del Romano y de césped artificial.