El Diocesano, campeón de invierno desde hace ya un par de jornadas, puso fin a una gran primera vuelta con una victoria muy sufrida (3-1) ante un valiente Villafranca que se mantuvo con opciones en el partido hasta el tramo final.

Y es que, aún con las dos derrotas en las últimas semanas, la primera rueda de la competición de los de Adolfo Senso solo cabe ser calificada de sobresaliente. Con una suculenta ventaja sobre el resto les llega el descanso navideño probablemente en el mejor momento para recobrar parte de la fluidez perdida en las últimas jornadas.

Por su parte, el Villafranca, tras un buen inicio liguero, llega a las vacaciones en la parte baja de la tabla merced a haber obtenido un solo punto en los últimos seis partidos, y pone sus esperanzas en los movimientos invernales que ya ha comenzado a acometer en su plantilla.

El partido estuvo marcado por el planteamiento valiente, casi osado, del Villafranca de José Manuel Cisneros Pana, que, desde el arranque practicó una presión en campo rival que dificultaba el inicio del juego colegial, pero que concedía espacios en defensa que aprovecharon los atacantes cacereños para generar varias ocasiones, alguna muy clara, pero que no estuvieron inspirados para materializar.

Pero era cuestión de tiempo. En el tramo final del primer asalto, tras la continuación de un córner, Armenta puso toda su energía para enviar un mísil tierra-aire que solo pudo detener la red visitante.

El segundo tiempo fue más trabado, menos vistoso y con las ocasiones más niveladas. Matheus para el Diocesano y Edu Reyes para el Villafranca no aprovecharon las más claras, ya en área pequeña.

El empate llegaba en un centro desde la derecha que Joselu prolongó con un cabezazo que dibujó una parábola y se alojó en la portería local tras pegar en el larguero.

Surgían las dudas y desaparecían los espacios. Los de Adolfo Senso no encontraban el camino a la portería contraria hasta que Javi González, pegado a la banda, ponía un centro que, tras la fallida chilena de Adriá, Luismi ganó, se giró y, lanzándose al verde, envió junto a la cepa del poste, imposible para la estirada de Burgui.

La tranquilidad no llegó hasta el descuento en el que Pablo Margallo aprovechó un penalti que habían cometido sobre él mismo para marcar su primer gol desde su retorno al Diocesano.

El COVID OBLIGA A APLAZAR EL OLIVENZA-AZUAGA Y EL LLERENENSE-MORALO

El coronavirus ha vuelto a reclamar su cuota de protagonismo en la Tercera RFEF extremeña y ha obligado a aplazar sus primeros partido de esta temporada. De momento son dos, el Olivenza-Azuaga previsto para el sábado y el Llerenense-Moralo que debía disputarse este domingo. Además, el fantasma de la suspensión sobrevuela también el Badajoz B-Trujillo de este domingo porque el filial blanquinegro también ha presentado casos positivos en su plantilla. Por el momento, no hay ningún comunicado oficial.

A primera hora de la tarde de esta sábado era el Olivenza el que informaba de la suspensión de su partido contra el Azuaga. El viernes notificó el positivo de dos jugadores, ambos asistomáticos y en perfecto estado de salud, como informa el club oliventino. La Jueza de Competición decidió aplazar el encuentro y fijarlo para el próximo 5 de enero.

Una horas después era el Llerenense el que informaba del aplazamiento de su encuentro ante el Moralo. En su caso son también dos los positivos. «Ambos jugadores se encuentran bien y guardando los protocolos de salud». De momento, para este encuentro no se ha fijado una nueva fecha.

Sí se pudo disputar este sábado el Don Álvaro-Aceuchal, un duelo donde el conjunto local no tuvo piedad del colista, al que goleó 5-1. El Don Álvaro, que pone así fin a una racha de once jornadas sin ganar, ya vencía 2-0 al descanso gracias al doblete de Carlos Cinta. Después fue su compañero Edu el que anotó por partido doble y Monterrey cerró la cuenta de los locales en el minuto 80. Ángel Pérez marcó el único tanto del conjunto piporro, que se hunde en la clasificación.

Para este sábado están previstos cuatro encuentro, aunque uno de ellos podría ser aplazado por covid, el Badajoz B-Trujillo, programado para las 16.00 horas.

Los tres encuentros que siguen en pie se jugarán por la mañana y son el Extremadura B-Plasencia (11.30) y desde las doce se jugarán los choques Arroyo-Jerez y Miajadas-Calamonte, tres partidos muy interesantes por la calidad de los puntos que ponen en juego.

El coronavirus también ha obligado este fin de semana a aplazar varios partidos de Primera Extremeña:Montehermoso-Amanecer, Usagre-La Estrella y Santa Marta-Torremejia.