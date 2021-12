La realidad no engaña. Pueden hacerlo las fotos, el Instagram, el Twitter, el metaverso o el mundo paralelo que construimos los humanos para intentar no ver de frente el panorama. Pero la realidad está ahí delante. Te aplasta si la ignoras. Te devora si no le atiendes. Y la realidad del Extremadura fue su partido ante el Racing de Santander. Un equipo superado por la calidad de un rival que, pese a tambalear en defensa, no te perdona en ataque. Eso es lo que marca las diferencias. Un Extremadura que demasiado hizo con mantenerse en pie y volver a ser competitivo. Otra cosa no, pero no se le puede reprochar nada sobre el césped a los futbolistas, que volvieron a darlo todo a pesar de acumular más de ocho meses sin cobrar. No se les puede decir nada. Y de hecho, el público le despidió con aplausos. Pero la realidad estaba encima del Fondo Norte. En el marcador. 2-4. Una derrota en casa más. Puestos de descenso. Y un día, el 21 de diciembre, para que la moneda salga cara o cruz. Esa es la realidad.

Con respecto al partido, un vibrante primer tiempo con alternancia, llegadas y la salsa de los goles. Manuel volvió a apostar por Musa arriba y sorprendió la vuelta de Casto al banquillo. Nada más comenzar el partido, Fran Cruz dibujó un pase interior en perpendicular a Kike Márquez que, en la corona del área, controló con derecha, dio un reverso y filtró un bonito pase al desmarque de Musa que definió a trompicones, pero cruzando la pelota a gol. Un buen tanto del futbolista que cuajó un buen partido. La reacción del Racing de Santander no tardó en llegar. Su mejor hombre sobre el campo, Camus, arrancó con una pelota pegada al pie desde el perfil izquierdo y trazó una diabólica diagonal que terminó con un pase a la derecha para Soko. El africano, que tenía mejor el centro que el disparo, se aventuró a golpear a puerta y lo hizo de maravilla para cruzar la bola ante la estéril estirada de Pedro López. Todavía había mucho más. Al cuarto de hora de partido, en un córner pasado del Racing de Santander, Montilla recogió la pelota en el otro ala y la puso de primeras de nuevo al área pequeña donde Soko, de cabeza, se imponía a todos para hacer el 1-2. Segundo tanto del africano. Diez minutos más tarde, una jugada de locura. Pablo Torre pone una falta directa desde la parte lateral que nadie toca y despista a Pedro López que se come la pelota para el tercero del Racing. El auxiliar levanta la bandera porque entiende que Satrústegui, en fuera de juego, torpedeaba la visión del cancerbero del Extremadura. Con medio Racing celebrando el gol en la banda, Pedro López realiza velozmente un saque en largo al desmarque de Kike Márquez. El control del sanluqueño lo deja a Pastrana que define picando para el empate. 2-2. Vuelta a empezar. Pero el Racing no daba opciones. En otro córner, la defensa del Extremadura se estorba y Soko remata para el 2-3. Hat-trick del camerunés en media hora. Dominio cántabro La segunda parte no tuvo ni tanto ritmo ni tanta historia. El Racing, que se sabía superior, controló todas las parcelas del campo. Manu Justo perdonó el cuarto, pero llegaría a los 68 minutos con un pase interior que Camus resolvió en velocidad y precisión. En la recta final del choque, la impotencia afloró en el Extremadura. Villacañas vio la roja con una dura entrada a la rodilla de un jugador cántabro. Y después, Kike Márquez vio la segunda amarilla con otra entrada fea. El Extremadura se quedó con nueve y el Racing le indultó. Una triste despedida del Francisco de la Hera en este 2021.