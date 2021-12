Sumar la quinta victoria consecutiva sería la mejor manera de terminar un 2021 en el que el Villanovense ha vivido de todo, y todo bueno. No lo tendrá fácil el conjunto serón, que este domingo (13.00 horas) visita a Las Palmas Atlético en busca de un triunfo que les permita mantenerse en la zona más alta de la clasificación. O al menos sumar un punto. Ese es el deseo de un vestuario que vive feliz desde la victoria ante el Córdoba de hace un mes.

Tras ese triunfo, tres victorias consecutivas en otros tantos derbis ante equipos extremeños. Cacereño, Montijo y Mérida han desfilado en fila de a uno abatidos por un Villanovense cuya puntería de cara a puerta ha experimentado una notable mejoría en el último mes de competición. El balance es claro: cinco goles a favor por ninguno en contra. Eficacia y eficiencia en estado puro.

Pero Juanma Pavón es consciente de que no lo tendrá fácil ante el filial amarillo. «Conozco bien al rival porque el año pasado me enfrenté a ellos y este año mantienen un buen número de futbolistas. Son un equipo difícil, capaz de lo mejor y de lo peor», espetaba el onubense en la previa del encuentro. Tampoco le obsesiona conseguir el triunfo, aunque obviamente reconoce que «sería importante acabar el año con una victoria». También sabe que su equipo está mejor que nunca: «el equipo es reconocible». Eso sí, es consciente de que «cuantos más partidos ganas más cerca estás de perder». Su rival de este domingo no llega en su mejor momento. De hecho, suman cuatro partidos consecutivos sin ganar y su última victoria fue por 1-2 hace más de un mes ante el Mensajero.

Vuelve Espín

En el apartado de bajas Juanma Pavón no podrá contar con Álvaro González. El jugador onubense arrastra problemas en su tobillo y no podrá entrar en la convocatoria. Los mismos problemas que le han impedido participar en los últimos encuentros. Quien sí podrá estar es Espín, que regresa tras cumplir sanción por acumulación de amonestaciones y todo apunta a que será titular. En ese sentido, el perjudicado podría ser Javi Sánchez, titular ante el Mérida cuajando una gran actuación. Aunque Pavón también podría relegar a Moi al lateral para optar por Javi. «No lo tengo decidido», señalaba el técnico.