El Hierros Díaz Extremadura Miralvalle tenía una ocasión de oro para poner fin a su mala racha de once derrotas consecutivas. Y es que las de Raúl Pérez visitaban a uno de sus rivales mas directos en la lucha por la salvación, un Azkoitia Azpeitia ISB que, sin embargo, conseguía doblegar a las extremeñas (87-73).

Hubo que esperar, eso sí, hasta el último cuarto de un choque muy igualado en el que, aunque las locales fueron casi siempre por delante en el marcador, las visitantes se mantuvieron con vida hasta el minuto 31 (64-61). Pero el desgaste de los tres cuartos anteriores pasó factura a un Miralvalle que no consiguió frenar a Molina, con 11 puntos en el último cuarto y 26 en el total del partido.

Los dos equipos sabían que se jugaban mucho en el partido de ayer y saltaron a la pista muy concentrados en defensa, tratando de no dejar maniobrar al rival. El choque era igualado y aunque en estos primeros compases eran las extremeñas las que se adelantaban una y otra vez, Azkoitia Azpeitia ISB no daba tregua (6-6, minuto 5). Un triple de Moya y un tiro en suspensión de Uchendu tras un robo de balón de Konstantinova daban por fin aire a las visitantes (6-11). Pero aparecían Molina y George para rescatar a las locales, que se iban al final del cuarto con un punto de ventaja (19-18).

La igualdad era máxima y en el inicio del segundo cuarto las extremeñas recuperaban la ventaja y conseguían irse de hasta cuatro puntos (21-25, minuto 12). Lo que no eran capaces de hacer las de Raúl Pérez era frenar a George, que con seis puntos consecutivos incluso le daba la vuelta al marcador (27-25, minuto 14).

Llegaban entonces minutos de idas y venidas, con alternancias en el luminoso, pero al final del cuarto reaparecía, como no, la jugadora americana de Azkoitia Azpeitia ISB que, junto a Molina, otra de las pesadillas ayer de las extremeñas, conseguía disparar a las suyas hasta los 8 puntos de ventaja a falta de un minuto para el descanso (43-35). Una diferencia que las de Pérez conseguían reducir al final del cuarto (45-40).

Ya en el tercer cuarto Effa tomaba el relevo de sus compañeras para romper la defensa de un Hierros Díaz Extremadura Miralvalle que sufría y que veía como el rival se iba de diez puntos (52-42, a 7:43 del final del cuarto). Pero el equipo no se vino abajo, mantuvo la calma y se encomendó al acierto y buen hacer de Konstantinova, que conseguía igualar el partido (54-54, minuto 26). Sin embargo, cuando parecía que las extremeñas podían incluso ponerse de nuevo por delante, George y Molina volvían a pista y Azkoitia Azpeitia volvía a irse de 5 puntos al final del cuarto (62-57).

LA SENTENCIA /No era una diferencia insalvable, siempre y cuando las de Raúl Pérez encontrasen la manera de frenar a los dos motores del equipo local. Pero eso no sucedió. El técnico local optó por dar descanso a George en el inicio del set, pero ni así las extremeñas encontraron la manera de frenar a Molina, que poco a poco fue abriendo brecha ante un rival agotado que no bajaba los brazos, pero que era un querer y no poder y que en apenas dos minutos y medio perdía ya de nueve puntos (70-61).

A partir de ahí no hubo historia. A las locales les bastó con mantener el ritmo y no relajarse, lideradas por una acertadisima Molina y ante un Miralvalle que luchaba, pero sin incomodar al rival.