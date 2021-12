«Informaros que he dado positivo por covid. Me encuentro bien. Sólo síntomas muy leves que me llevaron a hacerme un test. Cuidaos mucho; sobre todo ahora que se acercan fechas de reuniones familiares». Así comunicaba este lunes el exjugador de baloncesto extremeño José Manuel Calderón la noticia de haber contraído el virus. El exbase, que se encuentra estos días en su Villanueva de la Serena natal, espera recuperarse pronto y salir de esta situación que no perdona tampoco a los grandes deportistas internacionales.

Como consecuencia de ello, el preestreno del documental "José Manuel Calderón: El Camino acaba en Obradoiro", que estaba previsto para este martes en la Sala Mozart del Auditorio de Galicia, en Santiago de Compostela, ha sido suspendido. El Monbus Obradoiro, club organizador del acto, espera anunciar próximamente la fecha para la celebración del preestreno. El exjugador de la NBA, con pasado en los clubs como Toronto, Detroit, New York, Lakers o Cleveland, protagonizó en 2020 la sexta edición de 'El Camino acaba en Obradoiro', siguiendo el paso de otros históricos baloncestistas como Aleksandar Petrovic, Nikos Galis, Juan Antonio Corbalán, Terry Porter o Amaya Valdemoro.