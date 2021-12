Acaba el año natural de competiciones oficiales en el Multiusos con el partido este miércoles entre Cáceres Patrimonio de la Humanidad y Tau Castelló (20.45 horas). Ambos equipos van esquivando el covid-19 dentro de una jornada en la que ya se han aplazado seis de los nueve partidos previstos.

«Por ahora nos vamos escapando», reconoció abiertamente Roberto Blanco. «No hay que tener psicosis, hay que tener tranquilidad. Que no nos toque: por la salud lo primero y por la salud deportiva después. Es verdad que me aterra un poco tengo diez jugadores más los del filial durante dos semanas seguidas por primera vez», añadió el entrenador del Cáceres, que no olvida cómo sufrió su equipo la pasada temporada con varios parones y aplazamientos.

Y es que no le convendría ahora parar, ya que intenta mantener la inercia positiva que supone haber ganado los dos últimos partidos, dejando atrás una racha de cinco derrotas consecutivas. Vencer al Tau Castelló y después, el martes 28, en la pista del Afanion Almansa supondría una forma perfecta de despedir el año.

Ese optimismo se respira en las palabras de Blanco. «Estamos en el camino que queremos llevar, confiando en el trabajo del día a día. Todo el mundo está concentrado en el partido», explicó. No le faltó unirse al alegato del club en la petición de ayuda a la hinchada «para que nos eche esa mano que necesitamos siempre de ellos». No volverá a haber partido en el Multiusos hasta el 14 de enero.

Sobre el rival, lo definió como «uno de los grandes rivales de la liga», a pesar de que su clasificación solo sea un poco mejor que la de los verdinegros. El Tau Castelló es séptimo, con un balance de 7-5, afectado por las lesiones que han padecido jugadores claves como Edu Durán. Su momento de dudas lo expresó bien una derrota amplia en Almansa(94-65). «Es un equipo hecho para estar arriba. Y más allá de las bajas, vendrá con un talante muy distinto del que terminaron su último partido. Su entrenador les habrá apretado para intentar una victoria que les daría mucha motivación», apuntó el técnico del Cáceres, que reconoció una conservar «muy buena amistad» desde hace tiempo con su homólogo, Toni Ten, y el ayudante Frederic Castelló.

NOMBRES PROPIOS / «Tienen las ideas muy claras, con muchos argumentos ofensivos», resumió. Mencionó ante todo al norteamericano Calvin Hermanson (17 puntos por encuentro), «un auténtico francotirador, muy difícil de defender y con un talento increíble», pero también a otros jugadores, como los bases Joan Faner y ÓscarAlvarado, los interiores Davis Rozitis y Eric Stutz. No jugará el exverdinegro Jorge Bilbao, con una fractura en una mano, aunque sí espera acompañar a sus compañeros a una ciudad que le trae buenos recuerdos de la temporada 2019-20.

Ante todo, en el Cáceres se quiere pensar en sí mismo, «en esa unión de equipo que nos ha llevado a las dos últimas victorias». Toca manejar el factor de haber tenido muy poco tiempo para preparar el choque, ya que los jugadores se estaban bajando del autobús procedentes de Prat el domingo por la mañana y apenas ha habido un par de sesiones de entrenamiento desde entonces. «En el viaje de vuelta ya estábamos pensando en Castellón, pero intentas simplificar al máximo, no bombardear al jugador con excesivos detalles y dar unas directrices muy claras y sencillas en ataque y en defensa», apuntó el entrenador placentino.