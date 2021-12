Los futbolistas de Segunda RFEF están ya de vacaciones, pero la rueda del fútbol no para. Es tiempo de que los balones descansen y los teléfonos de los directores deportivos se pongan en modo mercado. Y en ello están Cacereño, Coria, Villanovense, Montijo, Mérida y Don Benito.

El plazo para inscribir futbolistas se abre el 1 de enero y así estará hasta el 31 de ese mismo mes. Pero la maquinaria ya está en marcha. Al menos para hacer sitio. Y ahí, el más activo, es curiosamente el que mejor situado está, el Cacereño (segundo). De momento ha abierto la puerta para que salieran Uche y Teto, aunque podría ser alguno más el que se fuera. Lo que está claro es que de momento hay dos fichas libres, una senior y otra sub-23, y el conjunto verde busca cómo cubrirlas.

Aunque la salida de Uche deja a la plantilla con un solo lateral izquierdo, Gayoso, en el club verde aseguran que lo que llegue no tiene que ser necesariamente para cubrir esa posición. O quizás sí. En cuando a la vacante de Teto, al que miran con buenos ojos en Plasencia y Diocesano (las relaciones del Messi del Batán y los colegiales siempre han sido muy buenas), parece asignada para las posiciones de ataque.

Gente de ataque para Coria

También tiene muy claro que hay que reforzar el ataque Rai, entrenador del Coria. Los celestes (cuartos), cuentan también con dos fichas libres, una sub-23 que no cubrió en verano y otra senior tras la marcha de Adil Az a principios de mes. «Estamos intentando fichar un par de jugadores de la fase atacante», reconocía el pasado domingo el preparador cauriense. El objetivo, dar al equipo «ese plus que creo que nos hace falta en algunos momentos, el factor desequilibrante que nosotros no tenemos y otros equipos sí». Y fue muy gráfico: «Que tenemos suerte y los fichajes nos aportan ese plus, pues para nosotros sería la hostia». Lectura: si no es así, el equipo seguirá rindiendo al cien por cien. «Los 28 puntos actuales son por la labor de toda la plantilla, no por ninguna individualidad».

En ninguno de los dos equipos de las Vegas Altas, Villanovense (quinto) y Don Benito (decimocuarto), dan muchas pistas y el mutismo el total, aunque, como en el resto, lo más probable es que haya movimientos.

En el conjunto el portero Sergio Tienza podría hacer el viaje inverso al del pasado verano, es decir, volver al Montijo. Empezó siendo titular, pero poco a poco ha ido perdiendo protagonismo en las alineaciones de Juanma Pavón. Si se marchar tendrían que buscar obligatoriamente un segundo portero para acompañar a De las Calzada. También cuentan con una ficha libre y no se descarta que algún jugador de los que está buscando protagonismo pida su salida en busca de más minutos en otro equipo. El pan nuestro de cada día en el fútbol.

El matiz de los entrenadores nuevos

En Don Benito, mientras tanto, las conversaciones entre Emilio Sosa (director deportivo) y Roberto Aguirre (nuevo entrenador), se multiplican estos días. El equipo se hizo con Juan Carlos Gómez de técnico y el nuevo inquilino del banquillo tiene otras necesidades.

El lateral derecho, donde solo cuentan con Trinidad, parece una de las posiciones a cubrir. La delantera, donde Ezequiel no termina de explotar, también podría estar en la lista. Además, Aguirre es de los técnicos a los que gusta jugar con dos hombre en punta. Y movimientos en el centro del campo tampoco se descartan en el conjunto calabazón, que necesita huir de las plazas de descenso en las que cerrará el año.

En el Mérida este mercado es toda una incógnita. A pesar de la mala racha del equipo se antoja complicado encontrar futbolistas con mejor currículum que los del plantel actual. La principal incógnita es saber cuál es el esfuerzo económico que está dispuesto a desarrollar la propiedad del club. Pero, al igual que en el Don Benito, la plantilla del Mérida está hecha para un entrenador que ya no se sienta en el banquillo.

Los costados, tanto en posiciones defensivas como ofensivas, aparecen entre las posibles a reforzar. En el lateral derecho, el primer caso que hay que aclarar es el de Felipe Alfonso, pues acaba su contrato el 31 de diciembre. Aunque continuara, sería factible la adquisición de otro futbolista para esa posición teniendo en cuenta que todavía no ha debutado Diego Parras (y no tiene fecha para la vuelta), que Emilio Cubo es toda una incógnita y que sacrificar a Guille Perero retrasando su posición es perder profundidad y desborde.

El propio Perero es el único extremo derecho específico. Gaspar o Carmelo han jugado ahí, pero sin poder dar lo máximo. Otros futbolistas como Higor Rocha o Aitor Pons también han tenido minutos en banda, pero tampoco es su posición ideal.

En el flanco zurdo, las lesiones no han permitido a Héctor Camps, teórico titular, tener continuidad en el lateral izquierdo, por lo que ha tenido que ocupar esa posición normalmente un extremo como Álvaro Ramón y, en su sustitución, un central como Ebuka.

Donde son casi seguros los refuerzos es en el Montijo tras la salida por cuestiones extradeportivas de Fedotov, Gideon y Gianoli hace varias semanas. Para la portería se han barajado nombres como el de Casto, guardameta del Extremadura que podría pedir la carta de libertad del 1 de enero, o Sergio Tienza, que podría regresar tras no tener el protagonismo deseado en el Villanovense.