Javier Aragoneses Campos (Cáceres, 22 de noviembre de 1993) forma parte de la modesta élite de la ilusionante generación de luchadores extremeños que intenta abrirse camino en un deporte para nada agresivo y sí, como él mismo dice, muy dinámico. Con medallas en campeonatos de España a sus espaldas, promete seguir aprendiendo y desarrollando unas especialidades en auge compatibilizándolo con su trabajo de asesor financiero. La lucha sambo es su preferida y de hecho se ha preparado en ella viviendo en Rusia, potencia número uno, pero también practica grappling, jiu jitsu y defensa personal policial. Este próximo año probará con la lucha olímpica, en la que es más complicado destacar.

Muy agradecido a su club, el Ronin Flight y la gente que le ha ayudado a dar un salto de calidad, como su entrenador Roberto Rubio, «que es como mi padre»; Ismael Martínez, su preparador físico; Elías Cordero, su nutricionista y Alejandro David Hurtado, el seleccionador nacional, se siente orgulloso de su progresión, al tiempo que anima a que su federación crezca exponencialmente.

¿Cómo explicaría que su deporte es atractivo para practicarlo?

Es muy dinámico, ya que tiene tanto de suelo como de pie. A diferencia de otros deportes de contacto, es más rápido, no es tan pausado. Aparte de ello, a mí me ha ayudado muchísimo a centrarme en todo. Cuando no entreno, estoy como más desorganizado. Cuando sí entreno, es muy bueno para todo, tanto para liberación de adrenalina como de estress.

¿Y para ver?

Pues es muy atractivo porque, aunque no sepas muy bien el reglamento se ve que es muy rápido y no te dejan estar parado. Son cinco minutos, pero se ven muchas cosas. El deporte más afín es el judo. Hay mucho distinto: se pueden agarrar las rodillas, las piernas…

¿Por qué practica lucha sambo y no otro deporte?

Empecé cuando tenía 16-17 años y fue porque a un amigo le atracaron por la calle. Dijimos que teníamos que apuntarnos a algún deporte y empecé con la parte de defensa personal. Me gustó y empecé a competir en sambo por la federación. Ya después, hace cinco años, con Roberto de entrenador, fue más en serio.

En Extremadura, ¿cuál es el diagnóstico de este deporte?

Es deporte minoritario, sí, pero por el trabajo que se está haciendo vamos subiendo. El número de licencias está aumentando, sobre todo aquí en Cáceres, pero todavía nos queda mucho trabajo, especialmente por la provincia de Badajoz, donde vamos poco a poco. Además, porque lo movió Josan, el secretario de la federación, yo mismo he ido a colegios a explicar qué es el sambo, también en Badajoz, y todo el mundo quedó encantado.

Comentaba antes lo de la mala experiencia de lo de su amigo y lo de haberse decantado por este deporte. Por lo que cuenta, alguien podría decir: ‘ese es un deporte agresivo’…

No, no lo es. De hecho, el sambo se creó como sistema de defensa. Tiene 85 años, de Rusia, en la guerra mundial, y está el combat sambo. El sambo es la parte deportiva, y no es nada agresivo. La gente tiende a pensar que los deportes de contacto son agresivos, pero es al contrario. Te dan disciplina y la agresividad que puedas tener la canalizas en el tatami, sales liberado y aprendes respeto y compañerismo. De hecho, a los niños que tenemos, ya con tres años, les enseñamos esos valores. Aprendes a defenderte, pero no para atacar. No vas por la calle pegando, no. Habrá casos de excepciones que confirman la regla, pero los que practicamos deportes de contacto no somos nada agresivos. Se ha desvirtuado la imagen: de 100 personas que practicamos deportes de contacto, 95 son normales y tenemos todo el respeto del mundo por la gente. El que es malo, es malo, y eso lo decimos en los cursos que hacemos.

¿Hasta dónde puede llegar como luchador?

Pues ganar el campeonato de España que en el último no pude participar porque me operé de una hernia. En el anterior me lesioné de la rodilla en semifinales, y llevo arrastrando esto desde entonces. También quiero participar en un par de torneos internacionales, en Casablanca, en Marruecos, y también en la Copa Mundial, en la República Dominicana. También me he propuesto ir a Rusia una vez cada año para seguir aprendiendo y trasladar su modelo aquí. Yo cuando he entrenado allí con ellos en un campamento, estaban 40 y 10 eran campeones del mundo y otros 10 de Europa; los que no eran jovencísimos. Allí viven de ello. Es como el fútbol allí: yo iba con mi amigo Nicolai, que es campeón mundial, y le paraban por la calle para hacerse fotos, como a los futbolistas.

¿Cómo compatibiliza sus estudios con la práctica de la lucha?

Acabé ya mis estudios. De momento tengo paradas las oposiciones a policía y trabajo como asesor financiero en OVB Allfinanz España. Llevo un año y estoy muy contento, de hecho me patrocinan. Me dejan muchas facilidades para entrenar y para organizarme la agenda, quedar con clientes, tener reuniones… Entreno por la mañana y por la tarde. Estoy muy feliz porque me dejan organizarme y, aunque no descarto lo de policía, ahora estoy muy bien. También doy clases.

¿Qué futuro tiene este deporte en la región?

Ahora más que hace dos años. Estamos creciendo muchísimo. En pleno covid, hemos doblado el número de licencias, también de clubs. Nos estamos expandiendo y cada vez tenemos a más gente y más alumnos.

¿Está bien tratado por las instituciones la lucha?

Yo creo que nuestra federación, la de los deportes de lucha, es la que menos valorada está, aunque también es verdad que es la que menos tiempo lleva entre los deportes de contacto. Hay otras federaciones de deportes afines que se les ayuda más y se les da más facilidades. Para entrenar tenemos muchas más dificultades. Nos ayudan, pero si pones en la balanza sales perdiendo.