Carlos Alberto Carrasco ‘Teto’ está siendo una de las piezas más codiciadas en el mercado invernal de la Tercera RFEF extremeña, pero de momento no tiene equipo y se entrenará desde este miércoles con el Diocesano.

El extremo de El Batán, que se desvinculó del Cacereño la pasada semana después de dos temporadas y media de vinculación, intentará mantenerse en forma en un lugar en el que ya fue feliz. Y es que militó en el ‘Dioce’ en la temporada 2010-11, en su etapa todavía juvenil, donde se dio a conocer antes de firmar primero por el Real Valladolid. Bajo el mando de Adolfo Senso, ahora entrenador del primer equipo colegial, ofreció un excelente rendimiento. Ambos se entienden bien.

Ahora dispone de varias ofertas encima de su mesa, pero todavía no se ha decidido por ninguna, porque su prioridad es volver a disponer de mucho protagonismo y ser importante, algo que no logró en los últimos meses en el CPC. De hecho, no ha conseguido disputar un solo partido completo en lo que va de campaña (510 minutos repartidos en 14 encuentros, solo seis como titular).

Que se haya producido este acercamiento con el Diocesano no significa en absoluto que vaya a terminar allí. La filosofía de la entidad cacereña es de profunda contención presupuestaria y solamente unas condiciones muy ventajosas le podrían animar a que repescase a Teto para afrontar lo que queda de temporada. En realidad, tampoco parece que vaya a necesitarle demasiado: llegado al ecuador de la competición, saca 11 puntos al segundo clasificado, el Moralo, y solamente un llamativo hundimiento evitaría su ascenso directo a Segunda RFEF.