El Extremadura UD se desmorona. El 28 de diciembre para los azulgranas tuvo de todo menos inocentadas. Su cruda realidad no da pie a ninguna broma. Hasta cinco jugadores han confirmado oficialmente su marcha del club ante los graves problemas económicos de la entidad. Y serán seis con la marcha de Sergio Gil, que en principio no tiene pensado regresar más al Extremadura.

Kike Márquez, emblema y capitán, Elías Pérez, Lolo González, Víctor Pastrana y Rubén Mesa han sido los primeros en dar el paso y acogerse al acuerdo pactado con el presidente Manuel Franganillo para poder abandonar el club con la carta de libertad bajo el brazo si no llegaba el dinero. Ese pacto comenzaba a contar a partir del 22 de diciembre y los jugadores no han querido esperar más. Todos han encontrado acomodo en otros equipos de Primera RFEF y quieren vivir con felicidad y, sobre todo, con remuneración al trabajo realizado.

La marcha más traumática de todas ha sido la del capitán del Extremadura UD, Kike Márquez, quien primero anunció su despedida en una carta para luego despedirse formalmente en una rueda de prensa en el estadio Francisco de la Hera, acompañado de su amigo Lolo González, que también se va, y del que ahora será capitán, Fran Cruz, que ha decidido esperar.

«He aguantado mucho y no sé lo que pasará a partir de ahora. Me puse como meta llegar a la fecha de Navidad. A partir de ese momento, no he podido más. He sufrido mucho y necesitaba mirar ya por mi, por los míos y por mi futuro. Me hubiera gustado otra despedida del que ha sido el club que me lo ha dado todo y con el que he podido cumplir el sueño de jugar en el fútbol profesional», comentó el sanluqueño.

Kike Márquez se va con números de leyenda en el club tras cuatro temporadas y media y 141 partidos oficiales, lo que le convierten en el quinto jugador con más partidos en la historia de la entidad azulgrana. Ha marcado 30 goles, siendo así también el quinto máximo goleador del Extremadura UD en sus 14 años. La exhibición con gol en el partido ante el Mérida en el Romano que supuso la entrada al playoff, el encuentro en Miranda de Ebro, la final en Cartagena, sus exhibiciones en Segunda en Riazor, La Rosaleda o aquel golazo de falta ante el Tenerife en el partido de máxima ebullición que ha vivido el Francisco de la Hera en Segunda son flases que se quedarán para siempre en su retina.

El mediapunta firmó ayer por el Albacete, flamante líder del grupo II de Primera RFEF. «Me ha convencido su proyecto y el interés serio y formal que han tenido en todo momento».

Sobre qué será Almendralejo para él a partir de ahora, Kike Márquez se sinceró. El diez ha encontrado en Extremadura a su pareja (Ana) a la que dedicó unas emotivas palabras. También reconoció tener a amigos que son como una familia, «amistades que van a perdurar para siempre». Considera que aunque haya escrito una carta de despedida, «no lo considero así porque me siento un almendralejense más».

Emocionado, rompió a llorar en varias ocasiones y se fue despidiendo uno a uno de los compañeros de prensa y los aficionados que acudieron a despedirle en el Francisco de la Hera. Allí derramó sus últimas lágrimas cuando salió par despedirse del césped y del entorno que lo ha mimado durante tantas tardes de emoción.

Más salidas

Dirección a Tarragona conducía desde primera hora de la mañana de este martes Elías Pérez, que firmará con el Nástic de Tarragona por lo que queda de temporada. A declaraciones a este periódico, Elías señala que «es una pena porque tenía unas ganas locas de triunfar en el Extremadura. Estaba muy motivado en Almendralejo y me voy con la conciencia tranquila de haber dado lo mejor de mí hasta el último día. Le deseo lo mejor al club y, sobre todo, a esa magnífica afición».

Otro que se marcha es Lolo González, que estaba cedido en Almendralejo por parte del San Fernando. Desde hace semanas, el centrocampista tenía claro que no iba a seguir de azulgrana y máxime con el interés del Atlético Sanluqueño, el equipo de su tierra, donde jugará la segunda parte de la temporada. Lolo ha jugado en sus dos etapas en el Extremadura 25 partidos con dos goles.

Con una carta también se despedía Rubén Mesa, que ha marcado 10 goles en 39 partidos en una temporada y media de azulgrana. El pacense ha estado muy influido negativamente por la situación y en su despedida ha resaltado la necesidad de cambiar de aires por el bien suyo y de sus familiares. Ha firmado por el UCAM Murcia, equipo del grupo II de Primera RFEF.

También se marcha Pastrana, cuya rescisión oficializó ayer el Extremadura. Lo hace tras 70 partidos de azulgrana y seis goles. Se va al Atlético Baleares.

La próxima salida será la de Sergio Gil, que ya recogió sus pertenencias de Almendralejo y ha decidido no volver. También está previsto que salga Emmanuel, con ofertas. Y serán más.

La desbandada ya es una realidad. Y mientras todo esto ocurre, el club sigue guardando silencio. Sin explicaciones. Sin rumbo. A la deriva.