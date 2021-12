Con un talento y un descaro que han sorprendido en la Liga Challenge, la base escolta búlgara Karina Denislova Konstantinova (Sofía, 21 de octubre de 1999) repasa aquí sus primeros cuatro meses en el Miralvalle Extremadura de Plasencia. Dice la jugadora del este europeo que el equipo de Raúl Pérez logrará la permanencia en la categoría y que ella intentará dar lo máximo de sí misma para contribuir al éxito. Personalmente, su expectativa profesional está en la máxima división e incluso la Euroliga Femenina, a la que quiere llegar a base de esfuerzo. De momento, en el equipo extremeño gusta extraordinariamente por sus puntos y capacidad de desequilibrio.

¿Qué conclusión o resumen puede extraer de sus meses en Plasencia y en el Miralvalle?

Fueron duros los primeros dos meses para mí aquí en Plasencia. Desde que llegué al equipo tuvimos 11 derrotas seguidas y ganamos nuestro último partido del año. Se fue una jugadora y tuvimos muchas lesiones y por eso nuestra rotación era pequeña y en esta liga sin una buena rotación teníamos pocas posibilidades de lograr algo positivo. Los equipos juegan agresivos y con mucha intensidad. Dos o tres jugadoras de nuestro equipo tenían que disputar siempre 35-40 minutos en todos los partidos y fue muy difícil ganar porque estábamos cansadas. ¡Pero creo que estos tiempos difíciles ayudaron al equipo a fortalecerse mentalmente y a poder superar cada situación y sacar solo las cosas buenas de ella!

¿Se esperaba el Miralvalle así?

Mis expectativas para el equipo y la liga eran más bajas de lo que vi cuando vine aquí. El equipo tiene buena organización y las personas que trabajan aquí son muy profesionales. La liga es muy competitiva y dura y me sorprendió el nivel que vi desde el principio. Los equipos tienen grandes rotaciones de dos o más extranjeros por plantilla y buenas jugadoras locales que los convierten en muy buenos oponentes. De eso me he convencido este tiempo.

¿Cuál se puede decir que es su objetivo real como jugadora profesional del baloncesto?

Como baloncestista, quiero jugar al más alto nivel en Europa: la Euroliga Femenina algún día. Si me mantengo saludable y sigo trabajando duro, será cuestión de tiempo, estoy segura.

¿Le gustaría quedarse en España un año más?

Por supuesto que me gustaría quedarme un año más en España pero mi objetivo es jugar en Liga Femenina la próxima temporada.

Es una de las máximas anotadoras de la Liga Challenge en estos momentos. ¿Podría imaginarlo cuando llegó?

Sí, hago un buen trabajo para el equipo ofensivamente y estoy feliz por eso. El baloncesto es un juego de puntos, por lo que quien anota más gana el partido. Pero a si yo anoto es por mis compañeras de equipo también.

¿Cómo es su día a día en Plasencia?

Por la mañana cuando me despierto me gusta tomar café y desayunar. Luego tenemos entrenamiento. Después llego a casa y cocino algo para el almuerzo. Luego, tomo una siesta antes del segundo entreno. Después la cena y antes de la hora de dormir me veo alguna serie de Netflix. (acabo de terminar Elite, una serie de español). Además estudio a distancia para ser profesora y es mi último año en la universidad para terminar mi licenciatura.

¿Qué ha sido lo peor?

Lo peor fueron todas esas derrotas que tuvimos. Entrenamos mucho pero en ese momento las circunstancias no estaban a nuestro favor.

¿Miralvalle logrará la permanencia en la Liga Femenina Challenge? ¿Puede prometerlo?

Estoy segura de que no bajaremos de categoría y te lo prometo. ¡Tienes mi palabra!