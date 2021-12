El Extremadura UD no deja de sorprender y avanza hacia su enésimo capítulo en una rocambolesca lucha por su propia supervivencia. Según desveló el alcalde José María Ramírez a una cuestión planteada por este periódico, el club habría solicitado de manera formal una concesión administrativa del estadio municipal Francisco de la Hera para los próximos 50 años, según un primer borrador de trabajo que está aún en mesa de negociación.

El alcalde almendralejense reconoce que no es la primera vez que el Extremadura UD se interesa por la concesión administrativa del estadio. Ya ocurrió durante el tiempo en el que Luis Oliver estuvo al mando del club azulgrana. El primer edil admite que a los clubes les interesa una concesión para equilibrar sus balances económicos, ya que el estadio puede considerarse un activo en sus cuentas, aunque sobre todo interesa desde el punto de vista de una futura explotación comercial y publicitaria.

El estadio Francisco de la Hera cuenta con unos amplios espacios diáfanos debajo de los graderíos, especialmente en los fondos. El presidente, que ya había visto esta posibilidad en el pasado, sabe que esos bajos del estadio son muy apetitosos a nivel comercial para poder explotarlos y, muy posiblemente, la concesión forme parte de un futuro e hipotético acuerdo con algún grupo inversor que haya declarado como condición fundamental que pueda explotar el Francisco de la Hera para inyectar dinero en la entidad.

Lo cierto es que esta petición se realizó a inicios del mes de diciembre y ha habido varios borradores de trabajo. La información ha sido actualizada y para su aprobación debería haber un acuerdo plenario. Ramírez considera que no es un trámite complejo, aunque se desconoce el tiempo que precisa el Extremadura para ello.

Es evidente que el plan del Extremadura en estos momentos es ganar el tiempo. Y lograr esta concesión del estadio es la llave para poder captar un futuro inversor. ¿Le queda tiempo? El auto de liquidación de la jueza es inminente y a partir de ahí el contador se pondrá marcha atrás.

Sobre la situación del Extremadura, el alcalde reconoce que ha visto confiado al presidente del club Manuel Franganillo de poder resolver esta situación. También ha desvelado que en una conversación con Manuel, el entrenador, éste le dijo que lo importante era el dinero, ya que jugadores había de sobra en el mercado.

Ramírez ha dejado claro que le preocupa la afición y el nombre de Almendralejo. Y advierte: «me gustaría que el club se mantuviera. Pero si no es posible, no me gustaría que estuviera agonizando tanto tiempo y dando tanto qué hablar por ahí».