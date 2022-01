Uno de los secretos mejor guardados del baloncesto extremeño es, hasta hoy, Agustín Zarco Silvestre (14-5-1985, Talavera la Real). En su buen ojo y contactos se encuentra buena parte del éxito en la política de fichajes del modesto Sagrado Corazón Lithium Iberia de Cáceres, que lleva año y medio luciendo en la Liga EBA.

Zarco es un director deportivo no profesional, de los que se dejan horas y horas delante del ordenador con vídeos, estadísticas y gestiones y optimiza con magia unos recursos escasos. En su haber están gestiones como las que trajeron la pasada temporada al dominicano Jeison Colomé y al argentino Vicente Garello y en esta, al griego Andreas Tsoumanis. Los tres están a un nivel muy superior al de la cuarta categoría nacional de baloncesto, pero encontraron en Cáceres un sitio donde desarrollarse muy a gusto a las órdenes del técnico Juan Pablo Márquez.

Su historia es la de un ‘loco’ de las canastas más: empezó en 1999 con 15 años en el CB Talavera y ahí ha estado a pie de obra hasta hoy, siendo ahora el que maneja el club tras cederle el mando el diputado nacional por Badajoz Víctor Píriz, al que define con una sola palabra: «amigo». «Tengo la suerte de entrenar a mi hija pequeña, Sofía», dice con orgullo.

Conexión con el Sagrado

A Márquez le conoció en el desaparecido Badajoz Baloncesto Sport, donde fue ayudante durante tres temporadas, pero le esperaban aventuras lejos de casa, cuando por trabajo (es analista de ventas para una consultora de marketing) se marchó. «Viví en Colombia durante siete años. Allí colaboré con clubs de diferentes ciudades de dando asesoría desde la parcela técnica, organizando diferentes jornadas de tecnificación. Allí es donde empiezan mis pinitos en la faceta que me he venido desempeñando en los últimos años», cuenta. De vuelta a España, ha organizado campus para clubs extranjeros, incluyendo uno en Cáceres con 27 niños llegados de Colombia.

La relación con Márquez, que se había iniciado en 2005, siempre fue estrecha, «con interminables llamadas para hablar de baloncesto». En 2015 se intensificó: «viendo un torneo de categoría sub-14 en Medellín vi un chico, Manuel Arciniegas, que me llamó la atención y escribí a Juan Pablo para hablarle de él. Fue el primer chico que traje de Colombia a Cáceres. Después vino Belén Morales, una chica colombo-española que también pude ver en aquel torneo y terminó siendo campeona cadete en Extremadura para después vivir sus dos años de junior en La Rioja y actualmente juega en un ‘junior college’ de USA. Después de ellos han pasado por el club otros cinco chicos colombianos». Cuando confirmó su ascenso a EBA en verano del 2020, el Sagrado, presidido por Pilar García –esposa de Márquez--, confió en Zarco.

«Mi papel es ayudar al club y al entrenador a encontrar jugadores que puedan encajar en la plantilla según las necesidades del equipo, relación y negociación con los agentes, trámites de visados, que es un dolor de cabeza, vuelos y viajes de los jugadores que vienen de fuera...», apunta.

Y a continuación, da algunas claves de su método: «Hago buen binomio con Juan Pablo y hay mucho trabajo detrás por parte de los dos. En un club como el Sagrado no puede ser de otra manera. No tenemos opción de dar golpes de talonario y entonces toca trabajar mucho y dedicar muchas horas. Tengo una base de datos de más de 300 agentes y en mayor o menor medida hablo con todos, vemos muchos partidos para entender el nivel de otras ligas y saber qué puede aportar un jugador en la Liga EBA y al equipo. Así fue como descubrí a Colomé o Myron Hagins [ahora en el Morón de LEB Plata]. Nadie me los ofreció directamente, fue viendo partidos de liga dominicana o NCAA, y me gustaron sus cualidades. Soy yo el que contacta a sus agentes preguntando por los jugadores. En el caso de Garello o Tsoumanis es fruto de mi relación con los agentes, de estar constantemente hablando con ellos. En definitiva, trabajo y alguna habilidad para persuadir y convencer a jugadores y agentes de que el Sagrado es el lugar idóneo para ellos».

Oro griego

Especialmente llamativo está siendo Tsoumanis, un canterano del Olympiacos que promedia 23,9 puntos y 12,4 rebotes. Su media de 31 de valoración no la supera nadie en la competición. Zarco desvela cómo se gestó su incorporación: «Necesitábamos un jugador que pudiera llegar rápido evitando tramites de visados y, después de hablar con varios agentes europeos, apareció la opción de Andreas. Tuve que mirar varias veces lo que nos estaban ofreciendo porque no daba crédito tener un jugador de su nivel como posibilidad para nosotros. Después de eso fueron 20 días para convencer al jugador con argumentos y cariño de que el proyecto deportivo de Sagrado era bueno para él. Y aquí está el chico, sacándola del estadio, como se diría en béisbol». Con 20 años, sostiene que «está en edad de formación aún» y que «dominando la liga como lo está haciendo, es un aprendizaje enorme para su proceso de llegar en dos o tres años a una madurez que estoy convencido que le ayudará a estar en primeras ligas europeas».

Acaba la charla con Zarco. Quizás tenga que revisar algún partido de la liga municipal de Pernambuco donde puede haber alguna joya tirada de precio. Todo sea por intentar consolidar el proyecto del Sagrado que, según él, tiene como objetivo «crecer y tener una base sólida, con los pies en el suelo, sin olvidar que somos un club humilde y relativamente pequeño». Y le lanza un último elogio al binomio Pilar García-Juan Pablo Márquez: «Es verdad que hay gente muy buena cada uno en su parcela. Mucho se habla de Colomé o Tsoumanis y su nivel por encima de la liga, pero también tenemos la suerte de contar con un entrenador de otro nivel, una directiva con personas llenas de ilusión y de trabajo y la presidenta, que es una mujer muy inteligente y sagaz con una capacidad de gestión también de otro nivel. En este orden de ideas lo principal es enfocarse el momento mejorar como club y lo que tenga que ser, será».