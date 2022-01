Abel Carretero Mendoza (Casar de Cáceres, 17-11-1976) es comercial de materiales de construcción, pero su auténtica pasión está en el fútbol sala. Desde hace unos meses entrena al máximo representante femenino en Extremadura, La Cruz Villanovense/Colegio San José, que milita en Segunda División, donde es tercero de su grupo tras nueve jornadas. «Es donde nos habíamos planteado estar», reconoce, hablando de unas interioridades de un proyecto que está en plena transición entre Villanueva de La Serena y Cáceres.

En pretemporada no le importó decir que el objetivo era estar muy arriba y jugar la fase de ascenso. ¿Lo sigue viendo posible?

Entran los cuatro primeros y el líder, el Torreblanca Melilla, y el Roldán, son filiales. Fueron las propias jugadoras las que dijeron que querían estar en puesto de ‘playoff’ y vamos a trabajar en base a eso. Estos meses de competición nos han demostrado que es posible, aunque está todo muy igualado. Por ejemplo, el Córdoba, es noveno, con cinco puntos y un partido menos, siendo un rival superdirecto.

¿Extremadura se puede permitir tener un equipo en la máxima categoría del fútbol sala femenino?

No estamos del todo preparados. Necesitamos algo más, sobre todo horas de entrenamiento en pabellones. No puede ser que un equipo como el nuestro, que está en la segunda categoría nacional, solo tenga dos sesiones de hora y cuarto u hora y media a la semana. Las chicas quieren entrenar más y se ven capaces, pero en grupo solo nos reunimos dos días.

¿Cómo es eso posible?

Independiente de que seamos o no profesionales, si a un equipo como el nuestro no se le pueden conceder una o dos horas a la semana, pues es complicado... Es una queja que muchos equipos de fútbol sala tenemos, y más en las ciudades que en los pueblos. Hay pabellones que cierran a las ocho o las nueve de la tarde y otros que no están bien utilizados, como la Ciudad Deportiva, el Multiusos de Cáceres o el de Aldea Moret, que es donde entrenamos. Las jugadoras sí están sobradamente preparadas para poder intentar el ascenso.

Es el primer año de un proceso de fusión entre dos clubs que no es muy habitual. ¿Cómo está saliendo a nivel institucional?

Bien, aunque hay algunos filtros hasta que nos vamos adaptando y conociendo. Va todo rodado. Entrenamos en Cáceres porque facilita mucho el tema de desplazamientos y horarios, pero jugamos en Villanueva. No nos preocupa. Las chicas conocen bien aquel pabellón. Más que una fusión es una colaboración que se terminará de hacer efectiva a final de esta temporada, cuando ya jugaremos en Cáceres y pertenecerá al cien por cien al Colegio San José, que ya ha empezado con la base.

¿Se encuentra a gusto?

Muy cómodo, sí. Conocía a las chicas a nivel deportivo y personal y sabía cómo eran, que íbamos a trabajar bien. Luego la pelota ya te pone donde debes estar. Estoy haciendo lo que más me gusta con un grupo muy sano y muy bueno.

¿Imagina a su club como un equivalente a proyectos como los de Al-Qázeres y Miralvalle en baloncesto y Arroyo y Badajoz CPV en voleibol?

Y tambíén el Cacereño Femenino, que empezó de la nada siendo el Femenino Cáceres y ahora tiene una estructura bastante sólida. El fútbol sala es el deporte más practicado en masculino y femenino, pero de los menos seguidos. Sí que se podría hacer un proyecto en fútbol sala femenino como los que menciona, pero teniendo una base sólida y un equipo de referencia. Esto último ya lo tenemos, y lleva ya unos años, pero nadie lo conocía, pese a que hace dos años llegó a jugar una fase de ascenso a Primera División y se le escapó subir en la prórroga. Ninguna es profesional, pero todas aman este deporte y les mueve la ambición de subir, de hacer historia. Si subimos, bastaría con traer a algún refuerzo de fuera porque muchas de las nuestras tienen el nivel suficiente.

¿Es muy distinto entrenar a mujeres que a hombres?

Claro que sí. Mi primera experiencia fue entrenando a chicas en Casar. Ellas mismas reconocen que hay que llevarlas de distinta forma y no pasa nada por decirlo. Y hay que tener en cuenta los esfuerzos y la dificultad que tiene el deporte femenino respecto al masculino.

¿Cree que el deporte femenino está bien cuidado a nivel regional desde las instituciones?

El apoyo [de los políticos] debería ser algo más que ir a ver un partido al palco, hacerse una foto y subirla a Instagram. Hay más formas de ayudar. Y no solo hablo económicamente, que está superbien tratada y sé que lo que puede generar y revertir el deporte masculino es muchísimo mayor. Me refiero a horas de pabellón, que no te den el horario que sobra a la hora de fijar un partido. Ahí sí que se podían mojar un poquito más.

¿Cuál es su objetivo en el deporte? ¿Ve factible ser profesional?

Mi objetivo es llevar al equipo a Primera, que sería un auténtico milagro, una sorpresa. Sería un colofón a tantos años entrenando en el fútbol sala.