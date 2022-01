Getafe y Real Madrid alzan el telón futbolístico de 2022 en España con un derbi madrileño con claro tono blanco en su historial, que presenta a Eden Hazard su esperada continuidad como titular, ante la baja por coronavirus de Vinicius, y el reto de liderar al fin a un equipo que exhibe poderío de visitante y pretende iniciar el año con la misma determinación hacia el título con la que cerró el pasado.

Siete derbis en el Coliseum Alfonso Pérez sin perder. Cinco victorias. Son datos que muestran la autoridad del Real Madrid en Getafe. Con dos avisos recientes en forma de empates sin goles en dos de sus tres últimas visitas, el último curso que provocó un paso atrás definitivo en la pelea por el título.

El presente es bien distinto. Líder destacado, el equipo de Ancelotti con un colchón de ocho puntos sobre el Sevilla, que se amplían a 17 con el vigente campeón, Atlético de Madrid, con un partido más sobre ambos. El Real Madrid busca rival mientras saca músculo lejos del Bernabéu, con 25 puntos de 30 posibles y una sola derrota, en casa del Espanyol. La imagen con la que despidió 2021 en San Mamés, quiere repetirla para comenzar un enero en el que llegarán las esperadas rotaciones con la llegada de la Copa del Rey y por la situación que genera el coronavirus.

Recuperado un buen puñado de jugadores del último brote en el vestuario madridista, incluso a última hora contagiados tras las vacaciones que acabaron siendo falsos positivos como Thibaut Courtois, Fede Valverde y Eduardo Camavinga, baja por sanción, el virus deja fuera de combate a uno de los grandes referentes de Ancelotti, el brasileño Vinicius, y al serbio Luka Jovic. Tampoco estarán en Getafe por problemas musculares Dani Carvajal ni Gareth Bale.

Pero recupera el técnico italiano a dos de los jugadores que marcan el camino, el brasileño Casemiro y el croata Luka Modric, ausentes por sanción y Covid en San Mamés, respectivamente. Debe decidir 'Carletto', entre Nacho o Lucas Vázquez para el lateral derecho y una plaza de su tridente ofensivo entre Marco Asensio y el brasileño Rodrygo. La situación abre la puerta de la continuidad al belga Hazard, que mejoró su físico en sus últimas apariciones y está en el momento de dar el paso para ejercer el liderazgo esperado. Ahora o nunca.

El Getafe, alza con Quique

Con una gran sensación de alivio después de abandonar los puestos de descenso la pasada jornada por primera vez esta temporada, el Getafe afrontará el derbi con muchas más cosas que ganar que perder. La derrota entraría dentro de un guion previsible y no empañaría el buen momento del equipo de Quique Sánchez Flores, que irá a por la victoria para mantener su línea ascendente en LaLiga Santander. Y es que, con su llegada al banquillo azulón tras la destitución de Míchel en la octava jornada, ha conseguido espantar una crisis con la que estaba destinado irremediablemente al descenso. Con Míchel, apenas sumó un punto de 24 posibles, mientras que con Quique, el Getafe ha conseguido 14 puntos de 30 y ha pasado de ser colista a ocupar una de las plazas que otorgan la salvación.

Ahora, el artífice del 'milagro' del Getafe tendrá que afrontar el reto mayúsculo de sumar tres puntos ante un equipo al que su club no gana desde hace nueve años. Lo intentará fiel a su estilo de este curso, con una defensa de cinco, un once que prácticamente puede repetirse de carrerilla cada jornada y con un grupo de jugadores que se recogerán en su campo e intentarán golpear al contragolpe.

Sólo uno de los titulares del Getafe es baja segura: el defensa togolés Djené Dakonam, que tendrá que cumplir un partido de sanción. Hay dos candidatos para sustituirle. El primero, el uruguayo Erick Cabaco, "castigado" la pasada jornada por su absurda expulsión en Copa que costó al Getafe media eliminación frente al Atlético Baleares. El segundo, Chema Rodríguez, que anda físicamente renqueante por unas molestias. Uno de los dos, será el elegido.

En la enfermería también se quedarán otros dos nombres: el mexicano José Juan Macías, todavía con el sóleo "'tocado', y Víctor Machín 'Vitolo', que aún necesita algo más de tiempo para recuperarse de una lesión muscular. También podría haber alguna baja extra causada por el coronavirus. De momento, el club madrileño no ha informado de ningún positivo en la plantilla, aunque podría haber tres jugadores afectados.

Aunque no es oficial, el mismo Quique Sánchez Flores, en rueda de prensa, dejó caer que el Getafe no se habría escapado de la plaga de positivos: "Tenemos una incidencia relativamente pequeña para lo que viene siendo la competición. Seremos cautos porque todavía quedan dos días para el partido y pueden surgir sorpresas". Con esas posibles sorpresas que puedan provocar variaciones en el once, de momento alineará a un once con diez titulares indiscutibles que intentarán acabar con casi una década de malos resultados ante el Real Madrid. Con una victoria, se asentarán en las posiciones de salvación. Una derrota, entra dentro de la lógica.

Alineaciones probables:

Getafe: Soria; Damián, Cabaco, Mitrovic, Cuenca, Olivera; Maksimovic, Aleñá, Arambarri; Sandro y Enes Ünal.

Real Madrid: Courtois; Nacho, Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Marco Asensio o Rodrygo, Hazard y Benzema.

Árbitro: Melero López (Comité Andaluz).

Estadio: Coliseum Alfonso Pérez.

Hora: 14:00.