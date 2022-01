El Linares-Barça de este miércoles en Copa del Rey tendrá a muchos extremeños pegados al televisor. La culpa la tiene Nando Copete (Almendralejo, 1992), gran protagonista de los azulillos en la victoria 2-1 ante el Alavés en Copa que les ha regalado un histórico emparejamiento para empezar 2022. Nunca el Barça jugó en Linarejos. Y, desde luego, no será un paseo para los de Xavi este partido.

Impresionante cómo está Linares con este partido.

Desde que nos tocó el Barça aquí no se habla de otra cosa. Va a ser histórico. Salimos en la última bola del sorteo y fue una alegría tremenda. Y con este formato de Copa...quién sabe.

Marcó el gol del triunfo ante el Alavés y ya eres el protagonista de la Copa.

No había tenido tanto protagonismo antes, pero a raíz de la Copa ya saben quién es Nando Copete. Es normal. Nunca se había eliminado a un Primera en Linares y nunca había venido el Barça. Linares está revolucionada. Aquí se vive mucho el fútbol.

¿Se imagina a Xavi analizando los desmarques de Nando Copete?

Hombre, conociendo a Xavi nos va a estudiar al detalle. Sabemos que no atraviesan una buena situación y que se tienen que agarrar también a la Copa. Nos van a analizar bien.

¿Cree que vendrá con toda la artillería?

Pienso que sí. Con todo lo que pueda tener y le permita el covid. Estamos viendo que tiene algunas bajas. Yo quiero que venga con todo. Son partidos par disfrutar. Me quiero enfrentar a Piqué, Dembelé, Busquets, De Jong... con todos.

¿A qué jugador le hace especial ilusión enfrentarse?

A Dani Alves, por supuesto. Pensar que me iba a cruzar en mi carrera con el jugador con más títulos del mundo era algo impensable. Me apetece enfrentarme a él.

¿Y cómo le puede hacer frente el Linares a un Barça?

Te soy sincero. El Barça no debe temer al Linares. Pero si a Linarejos. Esta afición crea unos ambientes que otros no pueden. Te hacen dar algo más que piensas que no tienes. Aquí la gente aprieta mucho y eso no es fácil para nadie.

Y además, usted es madridista...

Sí, bastante. Eso le da un poco de picante y de motivación extra (risas). Pero para estos partidos, la motivación sobra siempre.

Siete partidos sin perder. Si la liga hubiera empezar en noviembre serían líderes.

Desde el cambio de entrenador y en cuánto cogimos la idea de juego, estamos increíbles. Este técnico tiene una idea de fútbol que, si sabes interpretarla, siempre te acercas más a la victoria que a la derrota. La dinámica así lo dice.

Supongo que sabrá que el miércoles habrá muchos extremeños pegados al televisor.

Sí claro. He venido recibiendo muchos mensajes durante los últimos días. Ya sabéis que tengo muchísimos amigos y compañeros por toda Extremadura.

Y como almendralejense, ¿cómo ve la situación del Extremadura?

Con mucha pena. Sobre todo por cómo están tratando al activo más importante, que es la afición. Eso de no saber nada o enterarse por fuera de lo que está pasando. Me recuerda a mi paso por el Guadalajara. Son aficiones que lo único que piden es ser partícipes del proyecto. Y con poco, te lo dan todo.