Hace justo ocho años tenía 26 y hacía ya otras ocho temporadas que había debutado en Tercera, y lo hacía de la mano del Coria, el club del que se despedía, muy emocionado, este lunes tras haber superado los 500 partidos y 161 goles que le elevan a categoría de histórico de la entidad.

En realidad, no es un adiós completo, ya que el protagonista vinculará su futuro a una escuela de tecnificación en la cantera que se pondrá en marcha este año. Mientras, él ha pedido la baja para tener más protagonismo que en el equipo de Rai en Segunda RFEF.

La UP Plasencia de José María Rebollo será su destino, salvo cambio de planes de última hora por alguna de las partes. El jugador no lo hizo público a la espera de a confirmación oficial.

«Para poder triunfar en el fútbol, por la experiencia que he tenido yo mismo, has de tener un buen padrino o suerte. Yo no he tenido ninguna de las dos cosas». José María Martín García, ‘Chema Martín’ (Barakaldo, 5 de diciembre de 1987) afirmaba esto en un reportaje que le dedicaba este diario en noviembre de 2013. Pasado el tiempo y ya con 34 años, el media punta celeste nacido en el País Vasco en una visita veraniega con sus padres a sus abuelos («yo soy de Coria», asegura orgulloso siempre) puede decir que sí ha triunfado en el fútbol. Aunque sea en el equipo de su pueblo, en el que ha sido referencia inexcusable durante tantos años.

Y es por ello que en su despedida se emocionara profundamente. Y no solamente él. A la convocatoria de la rueda de prensa asistieron hasta aficionados, además de sus compañeros. Como anunciaba el propio Coria, se convocaba a todos los estamentos del club «porque una trayectoria inigualable merece una despedida a la altura». Y asi fue.

«Hablar de Chema Martín es hablar de leyenda en el CD Coria. Pero sobre todo hablar de Chema Martin es hablar de un referente para el club y su cantera. Es el espejo donde todo jugador que forma parte del club debe fijarse, para con esfuerzo y sacrificio, poder llegar a vestir la camiseta del primer equipo y portar el brazalete de capitán del mismo», se dijo desdela cúpula de la entidad.

Aurelio Gutiérrez, Lely, presidente del club, habló de ‘día triste’ al referirse al acto y «un señor de los pies a la cabeza» al aludir al ‘10’, del que llegó a decir, emocionado, que «se va nuestra estrella» por todo lo que han significado «unos números tan abrumadores» como los logrados por el media punta.

El propio Chema habló de que se iba «por salud mental» y que «no estaba disfrutando del fútbol. Me ha costado mucho», significó en el césped de La Isla entre los abrazos de Lely y las ovaciones de todos, incluidos los niños de cantera a los que dirigirá en la escuela que se está gestando en estos momentos.

Muy agradecido a todos, especialmente al presidente y su directiva y también a los aficionados. «Quiero que recordéis de dóde venimos», solicitó a modo de arenga. «Antes éramos 200 y ahora más de mil», cuantificó antes de pedir que haya menos críticas y más apoyo «porque ahora viene un tramo difícil». Dijo que la afición es lo más importante de un club como el Coria.

También animó a los canteranos y dio las gracias al entrenador, Raimundo Rosa, ‘Rai’ y olvidó las diferencias que haya podio tener con él. Mientras, el club le busca un sustituto, aunque en los corazones del club no habrá reemplazo posible al 10 celeste por antonomasia.