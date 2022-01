La pívot Yaiza Lázaro Castillero (Bilbao, 1-5-1994) es pieza clave en el Alter Enersun Al-Qázeres, que en lo que resta de temporada espera emerger de la decimotercera posición que ocupa en la Liga Femenina Challenge (balance 5-11). Al menos públicamente es optimista sobre lo que está todavía por llegar.

¿Cómo califica la primera vuelta del equipo?

Difícil. Hemos tenido varios partidos en la mano y en el último momento se nos han escapado, pero en la segunda vuelta esto nos va a dar más energía y más ganas para compensarlo.

¿Cuáles han sido las claves para no haber logrado más victorias?

Somos un equipo muy joven y eso nos ha pesado. Hemos pecado de inexperiencia, pero hemos aprendido de los errores que hemos cometido.

¿Esperaba un nivel así en la nueva competición?

Es una liga muy igualada entre todos los equipos. Sí que hay mucho más nivel del esperado, pero no creo que eso sea nada malo. Hay muchos que están peleando por estar arriba.

¿Al Al-Qázeres le perjudica la etiqueta de equipo que viene de superior categoría?

Que vengamos de la Liga Femenina Endesa no quiere decir nada. Es un equipo nuevo , en una competición nueva, y hay que luchar donde se está, sin tener en cuenta de dónde se viene.

¿Cómo se está viendo usted?

En Cáceres me encuentro a gusto y la verdad es que me noto muy bien.

Pues ha pasado de 8,5 de valoración la pasada temporada a Liga Femenina 2 en sus meses en Almería a 2,9 ahora…

Yo creo que los números no lo son todo. Si solo miras los números, puedes tener una imagen diferente al final. Viendo los partidos, el trabajo sucio y la defensa también hace mucho y eso muchas veces no sale reflejado en las estadísticas.

¿Qué prevé para la segunda vuelta? ¿Primero salvar la categoría y luego apurar opciones de entrar en los ‘playoffs’?

A mí me gusta hablar del partido a partido e ir cumpliendo los objetivos semanales, no ir diciendo que si vamos a por la permanencia o a por los ‘playoffs’ o a ascender. Todo poco a poco.

¿Haría algún cambio o refuerzo en el equipo?

Este no es un tema en el que yo me tenga que meter ni tampoco lo he hablado con Jesús [Sánchez, el entrenador]. Lo que tenga que ser, será.

¿Cómo está viendo a las canteranas?

Son chicas muy trabajadoras que dan lo máximo todos los días en los entrenamientos y eso al final se ve en los partidos. Es un año muy bueno de cantera. Están ayudando mucho. H