El Extremadura ni está ni se le espera. El club azulgrana vive sus horas más críticas y con un desenlace todavía incierto, pero que tiene muy mala pinta. La primera plantilla no viajará este sábado a Irún para jugar el partido de liga ante el Real Unión si antes no llega el dinero prometido por el presidente para poner al día las nóminas de jugadores, técnicos y empleados. No lo han hecho oficial, pero la información ha trascendido del propio vestuario, que se encuentra hundido ante la situación de dejadez extrema que vive el plantel en las últimas semanas.

Este lunes se reincorporaba el equipo a los entrenamientos tras el parón por fin de año y el panorama no pudo ser más desolador. Sólo Casto, Morcillo y Gato fueron los jugadores de la primera plantilla que hicieron acto de presencia en la ciudad deportiva. Villacañas, Sebas Coris y Dani Toribio no se presentaron y no lo harán hasta que no haya dinero de por medio. Los tres tienen propuestas de otros equipos para abandonar el Extremadura y lo harán si no llega el dinero esta misma semana. Pedro López, Dani Pérez y Fran Sandaza no aparecieron tampoco. Desde el club no dan explicaciones de por qué no han vuelto a los entrenamientos, pero parece claro que tras la desbandada inicial de los primeros jugadores, y viendo el panorama que hay en el club, tampoco quieren seguir. Emmanuel tampoco ha aparecido por la ciudad deportiva. Otro jugador con propuestas para abandonar el barco.

El presidente del club tenía este lunes una supuesta reunión con un grupo de empresarios para agilizar la inyección del capital necesario que haga posible la continuidad del club. Nadie sabe si ese encuentro es verdad o es una patada hacia adelante de una pelota que pronto encontrará una pared judicial. Y eso será el fin del Extremadura.

El entrenamiento de este lunes se desarrolló con los tres jugadores mencionados del primer equipo y todos los jugadores que quedan del Extremadura B, que tuvo que presentarse en la ciudad deportiva para que, al menos, hubiera un entrenamiento. Les acompañó Cisqui, técnico del filial, aunque el trabajo fue dirigido por Manuel Mosquera.

El cuerpo técnico ha programado entrenamientos para lunes y martes, pero no tiene nada programado para el miércoles. Desde el vestuario tienen claro que si no ha llegado el dinero el miércoles, no entrenarán, arrojarán la toalla y el Extremadura no podrá presentarse en Irún. Eso sería una segunda incomparecencia y la exclusión definitiva del equipo de la competición Primera RFEF.

El ambiente es de hundimiento total en la ciudad deportiva. Nadie sabe qué ocurre y nadie sabe si el presidente les va a ofrecer soluciones.

Entre los aficionados, los ánimos son aún peores. Hay una mezcla de desidia, impotencia y rabia de ver cómo la directiva del club no es capaz de dar la cara y unas explicaciones serias y convincentes a sus más de 2.000 abonados.

El cuerpo técnico tiene claro que, de haber dinero, no habrá fichajes todavía. Harían ficha profesional a varios jugadores del filial (lo justo para jugar en Irún) y aprovecharían el parón y los 15 días siguientes para construir un nuevo equipo en el mercado invernal. Todo eso si hay dinero de por medio, que visto lo visto, no parece sencillo.