De Rena a Murcia, pasando por Navalmoral de la Mata. La trayectoria deportiva en el fútbol sala de los hermanos Requero, Juanlu y Víctor, vuelve a unirse después de que el primero haya fichado por ElPozo de Murcia FS para incorporarse a su filial de Segunda B; Víctor se fue el pasado verano y juega en el equipo de este club en División de Honor Juvenil. Ambos han dado este importante salto tras formarse en el Logista Parcel Navalmoral Fútbol Sala y haber sido, también los dos, internacionales en diversos combinados de base de la selección española.

Juanlu (Rena, 2000) deja el equipo moralo en un gran momento personal ya que con 20 goles no solo es el máximo goleador del Logista Navalmoral sino que también encabeza la lista de anotadores en el grupo IV de Segunda B. Sin duda es una baja muy sensible para el equipo entrenado por Natanael Torrecillas, que ocupa plaza de descenso a falta de una jornada para el final de la primera vuelta que se juega este fin de semana tras el descanso navideño. El Navalmoral FS en todo caso facilitó con satisfacción la salida del jugador, consciente de la oportunidad que se le presenta: “muchas gracias por todas las temporadas que has defendido con orgullo nuestra camiseta (...) Navalmoral siempre será tu casa”, publicó el club moralo al anunciar en sus redes sociales la marcha del de Rena. El propio Juanlu utilizó su cuenta en twitter para despedirse: “mi etapa en Navalmoral termina después de cinco años increíbles (...) gracias a la familia Torrecillas (...) he cumplido el sueño de ser internacional, he aprendido, he sufrido, he reído y he tenido mil sensaciones, ahora empiezo otra etapa”.

Juanlu jugará en El Pozo Ciudad de Murcia que milita en el grupo V de Segunda B y junto a su hermano Víctor buscarán apoyo mutuo para seguir progresando en el fútbol sala. Forman parte ahora de uno de los clubes más importantes de este deporte. La familia Requero Gil acumula miles de kilómetros en los viajes de los padres con alguno de los dos hermanos desde Rena, primero a Móstoles y luego a Navalmoral de la Mata; ahora fija en Murcia el sueño de Juanlu y de Víctor de triunfar en el fútbol sala.