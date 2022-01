José Pérez Herrera, entrenador del Xerez, ha explicado cómo ha sido la salida de Ignacio Goma de su equipo, confirmando que el club al que va es al Mérida: «Le deseamos suerte, nos ha aportado mucho tanto el año del ascenso como esta temporada, es un jugador de la casa y pronto nos podremos volver a ver como contrarios en Chapín cuando venga el Mérida». También ha explicado que «ha sido un traspaso, pues ha habido una contraprestación económica». El técnico detalló que el centrocampista abandona el equipo en el que se ha formado «por motivos personales y deportivos porque cree que va a un mejor proyecto. El club intenta renegociar una posible continuidad, igualarle las condiciones del otro club, pero lo tiene muy claro y no da esa opción».

A tenor de las palabras del entrenador xerecista, el club emeritense ha hecho un gran fichaje: «Nos apena su marcha. Quizá es uno de los jugadores con los que más reuniones hemos tenido porque creemos y sabemos que tiene un gran potencial por desarrollar, tanto a nivel personal como deportivo. A las pruebas nos remitimos, es un jugador que ha tenido ofertas de otros clubs y eso es también parte del trabajo y del que sentirnos satisfechos, aunque lo lamentamos mucho porque deportivamente nos estaba aportando y estaba teniendo bastante protagonismo». Concretamente, ha participado en 14 de las 16 jornadas de liga, siendo titular en seis encuentros. Ha marcado un gol.

Teniendo en cuenta que la llegada de Goma supondrá la salida de algún futbolista de la plantilla romana, el club emeritense no va a hacer ningún anuncio al respecto hasta después del partido de este domingo frente a Las Palmas Atlético (12.00 horas).

Jugadores recuperados

Por otro lado, las semanas de parón han servido para que el Mérida vaya recuperando lesionados y puede que la única baja sea Diego Parras. Sin embargo, según Javier Álvarez de los Mozos, «Artiles, Héctor Camps e Higor Rocha tienen el alta médica, pero no sé hasta qué punto están para jugar. Vamos a ver cómo lo gestionamos hasta el domingo. Por lo menos alguno de ellos seguramente esté en el banquillo». En este sentido, el que parece que tiene menos posibilidades es Rocha, pues «tiene alguna molestias; además, tenemos una semana más hasta el siguiente partido y no quiero arriesgar absolutamente nada».

Desde que no está el delantero brasileño (lesionado el 14 de noviembre en Antequera), su equipo no sabe lo que es marcar un gol. En este sentido, «cuando un equipo encaja goles no es problema de los porteros o de los defensas, y cuando no marca no es un problema de los delanteros. Es un trabajo conjunto, estoy contento con Lolo, con Aitor y con el resto que juega por detrás», dijo el técnico.

El Mérida comienza el año a ocho puntos de los puestos de playoff de ascenso, algo que «es remontable» teniendo en cuenta que todavía resta un partido para acabar la primera vuelta, «pero ahora pensamos en el corto plazo. Tenemos que ganar, es evidente, desde la responsabilidad y la ilusión. Ahora parece una quimera, pero vamos a terminar ganando, no vamos a perder todos los partidos».

Para De los Mozos, ganar este domingo es muy importante porque «lo necesitamos para ganar tiempo, los tres puntos nos dan tiempo para recuperar jugadores, para armar el equipo, para confiar en lo que se hace, para todo y para todos». Dicha necesidad no supone una presión añadida: «La presión la tendríamos exactamente igual si llegáramos en otras situación. La presión es inherente en el fútbol, sobre todo si los objetivos son ambiciosos, si no hay presión es que los objetivos no son muy altos».