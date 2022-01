Año nuevo, vida nueva. Así afronta el Deportivo Don Benito el inicio del 2022: con optimismo, confianza y actitud positiva. Más aún después de finalizar un 2021 complicado en todos los sentidos con una victoria trabajada en casa ante el Tamaraceite, en el que también fue el estreno del técnico asturiano Roberto Aguirre al frente del banquillo dombenitense. Su rival de este domingo, el San Fernando (13.00 horas).

Desde entonces el conjunto calabazón ha entrenado casi sin descanso --apenas unos días han bastado-- para ir puliendo los detalles que Aguirre pretende imprimirle a sus pupilos. Esos que desde su llegada no ha parado de recitar, es decir, el compromiso colectivo, el buen orden defensivo y la practicidad ofensiva. «Hemos aprovechado el parón para mejorar el funcionamiento táctico del equipo, controlar los estados físicos de cada uno y exprimir cada día al máximo», señaló en la rueda de prensa previa al encuentro.

Por otra parte, los dombenitenses llegan a esta última cita de la primera vuelta en posición de descenso, siendo decimocuartos con 18 puntos, siete más que su rival de este domingo, que es antepenúltimo. Aún así, el entrenador ovetense cree que el San Fernando será un conjunto «muy difícil» y destacó de ellos su «buen trato de balón». En este sentido, señaló la importancia de que su equipo se mantenga firme a nivel defensivo y sin conceder apenas ocasiones en contra como ya ocurriera antes del parón frente al Tamaraceite. Es por ello por lo que los rojiblancos esperan conseguir los tres puntos y seguir escalando puestos en la clasificación.

Bajas importantes

A pesar de que poco a poco la enfermería del Deportivo Don Benito se va vaciando de manera paulatina, lo cierto es que Roberto Aguirre todavía no podrá contar con algunos futbolistas que se presumen importantes en su esquema táctico. Éstos son Manu Míquel y Lolo Pavón. Ambos, con sendos problemas físicos, siguen sin estar al cien por cien y continúan trabajando en su recuperación para poder participar lo antes posible. Otros como David Agudo y Adrián Turmo parecen ya recuperados y viajan junto al resto de compañeros en una convocatoria en la que también estarán presentes dos juveniles. En cuanto al once, no se presumen muchos cambios respecto al que logró la victoria en la última jornada, aunque quizás David Agudo sea titular.