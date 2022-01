Cerró el Hierros Díaz Extremadura Miralvalle el 2021 con un gran triunfo, pero este sábado volvía a la senda de las derrotas en un encuentro en el que Celta Zorka Recalvi fue superior (66-84). Las de Raúl Pérez, que afrontaron todo el partido con solo 8 jugadoras, pagaron muy cara su falta de recursos. Aunque eso no debe restar mérito alguno al triunfo de un conjunto gallego que tras un primer cuarto igualado se hizo con el control total en el segundo, imponiendo su altura y el dominio en la pintura de Davydova para firmar un segundo cuarto impecable que le sirvió para afrontar con mucha tranquilidad la segunda mitad.

Salió mucho mejor a la pista el equipo local ante un Celta algo despistado. En los primeros compases las placentinas dominaron el juego, colocándose con cinco puntos de ventaja tras dos minutos y medio disputados (9-4). Pero la reacción de las celestes no se hizo esperar. Una canasta de Mulligan y un triple de Martín colocaban el 9-9 en el marcador. A partir de ahí, la igualdad fue máxima (19-19 al final de los diez primeros minutos).

La igualdad, sin embargo, se acabó ahí. Ya en el segundo cuarto las gallegas no tardaron en imponer su ley. Con una zona asfixiante, Davydova castigando cada error de las locales en el lanzamiento y recogiendo bien el rebote y Lamana robando cuanto balón pasaba por su lado (acabó con seis robos este segundo cuarto), el Celta le amargó la noche a su rival. Las de Cantero firmaban un parcial de 0-6 de salida que obligaba al técnico local a parar el partido para tratar de cambiar la dinámica. No lo conseguía. El Miralvalle perdía demasiados balones y las celestes no lo desaprovechaban.

No conseguían las extremeñas corregir sus errores, a los que se sumaba el poco porcentaje de acierto bajo canasta, y mientras el Celta seguía ampliando diferencias hasta conseguir una máxima de 15 puntos a falta de 43 segundos para el final de un cuarto que concluía con un contundente 29-42.

La segunda parte

Mucho iba a tener que mejorar el conjunto local tras el descanso para meterse de nuevo en el partido, pero no fue así y las plasentinas seguían perdiendo balones constantemente, fallando demasiados lanzamientos y dando muchas facilidades a un rival que, pese a todo, acusaba las rotaciones y veía como su ventaja se reducía a nueve puntos (35-44). Parecía que podía reaccionar el conjunto extremeño. Pero el Celta recuperaba el control liderado por Davydova y su gran capacidad reboteadora para, con un buen contrataque, firmar un parcial de 3-14 que dejaba el choque prácticamente visto para sentencia a falta aún de casi 14 minutos por disputarse (38-58).

El partido ya no iba a tener demasiada historia. En el último cuarto las gallegas prácticamente se dejaron llevar ante un equipo local que acusó su falta de banquillo.