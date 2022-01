Retorno a los ruedos del Montijo. Lo hace visitando al Tamaraceite (13.00 horas) y con muchas novedades, tanto en el capítulo de salidas como en el de novedades. De los extremeños de Segunda RFEF es el que más movimientos ha hecho hasta ahora. El objetivo del cuadro rojinegro, mantener el ritmo, asegurar cuanto antes la permanencia y, por qué no, pensar a partir de ahí en cotas mayores.

Pero lo que toca de momento es cerrar la primera vuelta en el campo del penúltimo clasificado, un Tamaraceite que había enderezado algo su rumbo en el último mes de competición antes de las navidades y que vuelve con la obligación de convertir su campo. el Juan Guedes, en un fortín. «Debe ser así si queremos salvarnos», ha dicho su entrenador, que ha elogiado el potencial del Montijo, del que destaca sus segundas jugadas. «Espero que podamos sorprenderlos».

Evitarlo es lo que quiere el Montijo de Juan Marrero, que cerró el 2021 con dos triunfo seguidos en los derbis ante Don Benito (3-1) y Mérida (2-0) y que se ha puesto como deberes en este 2022 mejorar sus números a domicilio, donde de momento ha pescado dos victorias, una de ellas en tierras canarias, ante el San Fernando en la jornada 2.

No podrá contar Juan Marrero con su máximo artillero. Dani Segovia se perderá el partido por sanción, al igual que Samu Manchón. En el capítulo de bajas también están Gideón, Martín Gianoli, Rodrigo Gattar y Nikita Fedotov, aunque ninguno de estos vestirá ya más la camiseta montijana, pues son los que han abandonado la disciplina del club en las últimas semanas.

También hay novedades. La primera, en la portería con el regreso de Sergio Tienza, que ha vuelto al Montijo en busca de los minutos que no ha tenido en el Villanovense. No es muy probable que debute este domingo al no estar recuperado de unas molestias en el abductor y el encargado de seguir defendiendo la portería serán Izan.

Otra de las caras nuevas, este sí con más opciones de jugar, es Ibrahim Keita, extremo que ha llegado procedente del Salamanca y es un atacante nato, potente y veloz. Además, con olfato de gol. La ausencia de Segovia puede abrirle las puertas del equipo.

También ha viajado con el equipo Tarek Yehya, un centrocampista ofensivo libanés que lleva en el equipo desde el pasado verano, aunque hasta ahora no se le ha hecho ficha del primer equipo.