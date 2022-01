El 2021 terminó para el Villanovense de la mejor manera posible, es decir, con cuatro victorias y un empate para cerrar un año en el que el conjunto serón siempre miró más hacia arriba que hacia abajo. Y precisamente los serones quieren recibir de la misma manera al 2022, abrazando un buen resultado para estrenar el año con una victoria en casa este domingo ante el colista, el Panadería Pulido (12.00 horas).

Los de Juanma Pavón encadenan cinco partidos consecutivos sin conocer la derrota y buscarán redondear la primera vuelta con un triunfo que les mantenga entre los cinco primeros clasificados. De hecho, el Villanovense es quinto con 28 puntos, los mismos que tienen Coria y Ceuta. Pero el técnico onubense prefiere ser precavido y cauto. No se fía del rival por muy pocos puntos que sume (son últimos con siete puntos). «No nos podemos fiar. Antes de esta buena racha tan positiva ya cometimos errores ante equipos de la zona baja», recordó el entrenador en la rueda de prensa previa al encuentro de este domingo en casa. En ese sentido, añadió una vez más que su principal preocupación es su propio equipo. «Debemos salir a ganar el partido desde el comienzo», remarcó.

Un parón con trampa

No obstante, Pavón es consciente de que el parón de competición y el haber estado sin jugar varias semanas consecutivas puede afectar a los suyos. En ese sentido, cree que lo que más le puede costar al Villanovense de cara al partido contra el Panadería Pulido es a la hora de tener el balón. «Creo que ese aspecto puede que nos afecte el parón», consideró. Donde no podrá hacer lamentaciones el técnico será en el apartado de bajas. Solo Javi Sánchez, con problemas musculares, no podrá estar disponible. Todo ello después de un parón navideño en el que el conjunto que dirige el onubense ha cambiado con las salidas de Espín y Álvaro González. «Eran dos hombres importantes, pero su salida fue una decisión del club», apuntó el técnico.

Así pues, el primer fichaje de este mercado invernal para los serones, el del central Álex Cortijo, se presume como titular en el eje de la zaga junto a Moi, mientras que Adri Escudero podría volver a ser de la partida en el lateral izquierdo. No obstante, el técnico también tiene la opción de que Escudero actúe de central, por lo que en ese caso el que se vería beneficiado sería Tapia, que arrastra varias jornadas consecutivas sin apenas minutos desde que el ruequeño se adueñara con la banda izquierda. En el resto del once titular no se esperan grandes novedades.