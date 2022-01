Tras cinco derrotas consecutivas, el Mérida empieza el 2022 de la mejor manera posible, con victoria (2-0) frente a Las Palmas Atlético en un partido en el que, además del resultado, se vio a un equipo con unas sensaciones positivas que se habían perdido. Excepto en el arranque de la segunda parte, donde el filial canario salió más enchufado, en el resto los locales fueron superiores, haciendo un partido muy serio en las labores defensivas y con criterio y buen toque de balón cuando el partido lo demandaba.

A veces, los cambios de tendencia llegan por detalles de buena o mala suerte y, en esta ocasión, la fortuna sonrió a los romanos en el primer gol, cuando Juan Rodríguez, en su afán por despejar un saque de esquina de Gaspar, terminó introduciendo la pelota en su propia portería en el minuto 24. Antes, los locales ya estaban siendo mejores, comandados por un Artiles que volvía tras su lesión, algo que el juego combinativo del equipo ha agradecido sobre manera, mostrando también mejoría el otro futbolista con más talento, José Gaspar.

El mejor juego no se transformaba en ocasiones. Aunque Guille Perero encontraba una autopista por su banda derecha, sus centros no encontraban rematador. Tras el gol, merodeó el segundo, primero en un remate de Lolo Plá que se fue fuera, tras internada de Artiles por la izquierda, el propio Plá tuvo otra antes del descanso, pero la más clara llegó en un disparo desde la frontal de Carmelo, que buscó la escuadra más lejana y que no encontró por poco. Teniendo en cuenta de donde venía el equipo, la primera parte era para despedirle con aplausos.

Desde el banquillo canario entraron Pachón arriba y Ussaha en el centro del campo, y lo cierto es que les funcionó, pues a los dos minutos de la reanudación, Julen estuvo apunto de encontrar la escuadra de Javi Montoya en un disparo desde la frontal. Las Palmas Atlético apretaba en campo contrario y al Mérida le costaba salir, todo esto coincidiendo con la fatiga que le empezaba a llegar al propio Artiles después de tanta inactividad, de ahí que tuviera que ser sustituido.

Cambios

Antes, De los Mozos ya había cambiado a Lolo Plá por Higor Rocha y a Gaspar por Marckus. En el primer balón que tocó Rocha, pudo poner el segundo en un cabezazo al que respondió a la perfección el cancerbero, Alfonso.

Conforme pasaban los minutos, el Mérida volvía a tomarle el pulso al encuentro, aunque la cortedad del resultado hacía que el filial pudiera dar el susto, como así pudo hacer en el minuto 66, con un nuevo disparo desde la media luna, esta vez de Pachón, fuera.

Los locales empezaron a encontrar espacios para correr, algo que hicieron con peligro Perero y Rocha, pero sus centros nunca encontraron peligro, hasta que en las postrimerías, un nuevo arranque del primero desde la diestra, fue dejado pasar por el segundo con mucha intención para que David Rocha, llegando de segunda línea, rematara a portería, el disparo superó al portero y, cuando se colaba, fue despejado por Carmona con la mano, lo que supuso la pena máxima y la expulsión del central. Bonaque sería el encargado de cobrar el penalti y el 2-0.

Con 15 días por delante pues la próxima semana no hay liga, la victoria supone un chute de confianza para una plantilla que ve muchas posibilidades de conseguir los seis primeros puntos del año, teniendo en cuenta que el próximo encuentro es en casa frente al colista, el Panadería Pulido. Habrá que ver para entonces, cuántos movimientos de mercado hay. Llegará Ignacio Goma, que será anunciado a principio de semana, lo cual llevará consigo alguna baja. Que Emilio Cubo no entrara en la convocatoria podría suponer la salida del capitán.