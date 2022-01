"He sido nominado como candidato a Deportista del Año 2021 en los World Games. Si me votáis os amaré de por vida. Si no, también os querré, pero un poco menos». Quien así se expresa es Alberto Ginés, el escalador cacereño ganador de la medalla de oro en los Juegos de Pekín que pedía así el apoyo a sus incondicionales para aspirar a ser considerado el número 1 en estos galardones que se votan vía internet a través del enlace https://www.theworldgames.org/awards/Athlete-of-the-Year-2021-94

Han sido seleccionados 24 deportistas de deportes considerados minoritarios y hasta casi desconocidos. Son un total de 24 aspirantes y, hasta la tarde de este lunes, el deportista extremeño estaba arrasando. A las 17.30 horas sumaba ya la friolera de 18904 votos, una cantidad superior de manera ostensible al resto de candidatos. El que más se le acercaba era el jugador de hockey PR Sreejesh, con 8919. La mayoría estaba en una cifra que oscilaba entre los 1000 y los 2000. Te puede interesar: Deportes ¡El cacereño Alberto Ginés es campeón olímpico! La cantidad de adhesiones a Ginés está siendo considerable, entre otras razones por la fuerza de sus cuentas en las redes sociales. El ejemplo más palmario es lo que sucede con la que tiene en Twitter (@lilcabeSa), que se ha convertido en todo un fenómeno social y supera los 183.000 seguidores. Esta cuenta, que creó en principio de manera casi anónima, fuera de sus perfiles oficiales, hizo furor en los días posteriores a su extraordinario éxito olímpico. La forma de expresarse, tremendamente desenfadada y natural siempre, puede estar en la raíz de esta coyuntura singular alrededor del deportista extremeño. He sido nominado como Deportista del Año 2021 en los World Games, si me votáis os amaré de por vida, si no, también os querré pero un poco menos xddd ♥️♥️https://t.co/HJ3MztFKWl — me gustan los sabados (@lilcabeSa) 10 de enero de 2022