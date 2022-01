Los seis goles que anotó el Villanovense el pasado domingo ante el Panadería Pulido en casa provocaron que los focos de la goleada se centraran en los goleadores del encuentro. Sillero, Isra Cano, Lolo Garrido y Moi se llevaron todos los elogios por haber visto puerta, pero lo cierto es que la victoria serona dejó también otra gran noticia, al menos a ojos del técnico Juanma Pavón. Y no fue otra que el debut de Álex Cortijo con su nuevo equipo. El central gaditano, uno de los dos fichajes de invierno, completó los 90 minutos del encuentro y su actuación fue «muy correcta», según destacó Pavón tras el encuentro.

A tenor de su participación, lo cierto es que el ex del Numancia demostró haberse adaptado a las mil maravillas al sistema de juego y a sus nuevos compañeros. «Creo que esa es una de mis virtudes. Siempre he sido regular e intento adaptarme lo antes posible a todo lo que es el contexto», remarca el propio jugador. A pesar de llevar apenas una semana por Villanueva de la Serena no esconde encontrarse muy cómodo desde el primer momento. «En una semana tienes que recoger mucha información. Conocer a los compañeros, la estrategia o el estilo de juego, pero me he adaptado bien», confiesa. Sin embargo, cree que la buena sintonía que hay entre todos es la clave de esta rápida aclimatación. «Se nota en el campo que los compañeros son una familia», destaca. Aunque lo que más contento dejó a Cortijo fue el poder volver a contar con la confianza de su entrenador tras no haber dispuesto de muchos minutos en Soria y lo hace en un equipo en el que la competencia es alta. «Eso nos hará mejores», reconoce.