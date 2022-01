Por primera vez habla Carlos Ordóñez, presidente del Cacereño, del megaproyecto que convertiría al Príncipe Felipe en un complejo deportivo relacionado con El Anillo y la Ciudad Deportiva. Y en esta entrevista, en la que hace balance de la excelente primera vuelta de los de Julio Cobos, asegura que los planes de que fructifique la iniciativa tienen toda la credibilidad posible. «Todo depende del Gobierno», dice sobre los fondos europeos que llegarían para la puesta en marcha del ambicioso plan.

Acaba la primera vuelta y el Cacereño es segundo. ¿Qué le sugiere esto?

Es una alegría enorme, tanto para mí como para la directiva, el cuerpo técnico, los jugadores, para la afición, para todo el mundo... es algo que no nos esperábamos. Y además, estamos detrás de un Córdoba que tiene una plantilla de otra categoría y que si no estuviesen seríamos primeros. Es una satisfacción, indudablemente.

¿Podía esperarlo o es excesivo? ¿Definitivamente, se puede aspirar a la fase de ascenso?

No es excesivo, es inesperado. Nuestro objetivo era la permanencia y a lo que realmente podíamos aspirar, pero nunca podíamos esperar esto al final de la primera vuelta. ¿Aspirar a más? Creo que estamos haciendo las cosas bien como para ello. Nunca sabes porque siempre puedes tropezarte, pero cada vez se está acercando más la salvación. No digo que luego vuelva la relajación de los jugadores, pero al final puedes seguir estando ahí arriba y conseguir jugar los playoff. Para nosotros sería todo un regalo después de llegar como ascendido.

¿Qué le parece que se haya dudado del entrenador en un momento de la temporada? ¿Usted también ha dudado en algún momento?

Julio Cobos es un excelente profesional y una excelente persona. Es muy importante tener el equipo unido dentro, y eso a lo mejor la gente no lo ve. Tener esa conexión, esa tranquilidad, hace que cuando salgas al campo disfrutes. Yesto lo consigue el cuerpo técnico con Julio a la cabeza.

A nivel institucional, ¿va el club en consonancia con la marcha deportiva?

Sí. Las cosas se están haciendo bien, despacio, y a todas las instituciones está llegando esto. El Cacereño viene de una trayectoria un poco difícil porque ha habido momentos malos por impagos y otras cosas. Esto afecta a la plantilla y a los resultados.

El Periódico Extremadura desveló hace algo más de dos semanas la existencia de un megaproyecto en el Príncipe Felipe. El club no ha dicho nada al respecto, pero sí el alcalde. ¿Qué puede contar de ello?

Desde que entré en el club, hace tres años, pensé que había que darle un giro total. Y había que empezar por sanear todas las cuentas y poder optar a subvenciones y muchas cosas más para tener tranquilidad. Aparte de todo eso, pensé que había que sacarle partido a lo que tenemos:tenemos algo que tienen muy pocos clubs en España:un estadio propio y unos terrenos propios que están desaprovechados. Entonces empezamos a mover el tema y pensamos en hacer un complejo. Hay algún proyecto público-privado y otros enfoques de otros proyectos privados por otro lado para que al final se acondicionen como la ciudad se merece. Llevamos mucho tiempo trabajando esto en la sombra. Soy una persona a la que no le gusta decir las cosas, no soy un vendehumos ni quiero que se me catalogue así. Por eso este megaproyecto se ha llevado en secreto. Tampoco quería dar falsas expectativas a los aficionados y que al final sea uno más de los que vienen prometiendo cosas que después resultan ser imposibles. Pensamos en que hay que seguir trabajando por conseguirlo y seguiremos en esa línea. Tenemos un apoyo del 100 por 100 del alcalde, del ayuntamiento y de la Junta de Extremadura, estamos todos muy volcados en este proyecto, y no solamente Cáceres, sino toda Extremadura porque sería bueno para todos. Conseguirlo sería el empuje también para intentar seguir subiendo de categoría. Mi idea siempre ha sido llegar donde los aficionados nunca han visto ni disfrazado. No sé si lo conseguiremos, pero seguiremos trabajando.

¿Qué posibilidades reales hay de que salga adelante?

Están ahí. Todo está ya encima de la mesa y depende de que sea un proyecto ilusionante para el Gobierno central. Esto al final depende de Madrid, pero contamos con el visto bueno de Junta y ayuntamiento, con lo cual para nosotros es un camino recorrido. Creo que este proyecto es bueno porque va ligado a la zona de El Anillo y la Ciudad Deportiva y al deporte, que es lo que todos los padres queremos para nuestros hijos. La mejor manera de apartarles de lo que no queremos para ello es el deporte desde pequeñitos. Este proyecto va por ahí, ligado a lo deportivo y a lo educativo para que esos niños puedan disfrutar de los estudios y apartado de lo malo.

¿Es este, realmente, un proyecto serio?

Por supuesto, serio e ilusionante porque daría a la ciudad un plus de ocio deportivo para esos niños que no saben dónde ir ni disfrutar. Cómo no va a ser serio si estamos hablando de que van a venir equipos de Primera a hacer pretemporadas aquí y que estén en nuestra ciudad con nuestra gastronomía. Este proyecto coge muchas cosas, no solamente el club en sí:das a conocer a la ciudad a nivel internacional. Cáceres es muy conocida, pero nos falta estar más expuestos en Extremadura a nivel internacional. No estamos dando todas las riquezas a conocer, y ésta lo es: que venga cualquier club de élite lo es. Al final todo eso son ingresos para la ciudad. Estamos acostumbrados a que los equipos de élite vayan a sitios de playa. Aquí no tenemos playa, pero sí muchas cosas muy bonitas. Queremos darlas a conocer. Que disfruten de un hotel o un restaurante como el de Atrio... y de restaurantes pequeños que tenemos aquí en Cáceres que son una pasada, como nuestra parte antigua.