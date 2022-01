Han pasado 24 días desde que el Cáceres Patrimonio de la Humanidad jugó su último partido. Lo ganó. En medio, un breve descanso navideño y dos aplazamientos a causa del covid-19. Pero este viernes, por fin, el conjunto verdinegro vuelve a la cancha. «La primera posesión ya la hemos ganado», decía este jueves Roberto Blanco con el habitual optimismo que le caracteriza. Reciben los cacereños al UEMC Real Valladolid Baloncesto (Multiusos, 20.45 horas), que llega de ganar el martes al Juaristi (59-82) tras más de un mes de inactividad.

Desde el triunfo ante el Tau Castelló (77-68), el 22 de diciembre, el Cáceres no ha tenido una semana tranquila, confesó Blanco, que no quiere que nada de eso sirva de excusa ahora. Su equipo saldrá a darlo todo, a ganar. «Hasta el martes no hemos podido entrenar cinco contra cinco», contaba. Y eso, tirando del filial, porque dos jugadores están aislados por covid: Ben Mbala y Manu Rodríguez. Ambos serán baja para el partido ante el Valladolid. La semana anterior fueron Carlos Toledo, Jaume Lobo y Julen Olaizola los que se ausentaron a causa del coronavirus, pero los tres están listos para jugar. No quizás en las condiciones óptimas, pero sí con la máxima ilusión y ganas de ofrecer al público cacereño una nueva victoria, la que sería la octava de la temporada.

La de Mbala es una baja muy sensible en el Cáceres, ya que el equipo no cuenta con otro jugador de su perfil. «No tenemos esa pieza para sustituirlo, pero nuestro trabajo es buscar soluciones y herramientas», explicaba Blanco, que cuenta para este partido con Fofana (que ha tenido problemas de salud durante la semana, pero que ha entrenado «de maravilla» este jueves), Edu Chacón y Emmanuel Tchicaya. «Llegamos al partido no en las mejores condiciones, pero sí con la máxima ilusión de volver a jugar».

Enfrente tendrá el Cáceres a un Valladolid que el martes recuperó el primero de sus cuatro partidos aplazados ( Juaristi, 59-82). Tiene aún pendientes los encuentros ante Prat, Castellón y Almansa. «Ellos también han sufrido por el covid», apuntaba Blanco, que elogiaba la plantilla tan compensada de los vallisoletanos y destacaba la capacidad física y atlética de Kavion Monter Pippen, sobrino del mítico Scottie Pippen. Sergio de la Fuente, Alec Wintering y los ex del Cáceres Jordi Kuiper y Silvester Berg eran otros de los nombre que apuntaba el técnico para tener en cuenta. «Será bonito verles enfrente», indicaba sobre los dos últimos. «En líneas generales es un equipo muy completo, con gran potencial físico».

Y físico será el partido, por eso el entrenador de los verdinegros sabe que será clave «acertar con las combinaciones para mantener el nivel de intensidad física el máximo tiempo posible. Si lo conseguimos, el equipo va a rendir».

Partidos aplazados

Con el duelo ante el Valladolid el Cáceres inicia unos días intensos, ya que si el covid no lo impide el próximo miércoles recuperarán el partido aplazado ante el Almansa y el domingo 23 visitarán al Granada. El otro encuentro pendiente, contra el Palma, sigue sin fecha fijada, aunque ambos clubs trabajan para disputarlo el fin de semana del 12 y 13 de febrero, en las fechas de un nuevo parón en la LEB Oro.