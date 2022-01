La Federación Española de Triatlón celebró en Madrid su gala Excelencia Tri, en la que se otorgó el reconocimiento a 29 escuelas y clubs lograron los distintivos de bronce, plata y oro otorgados de manos del extremeño José Hidalgo, presidente federativo; Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, y Félix Jordán, director general del Consejo Superior de Deportes.

Tres clubs extremeños estuvieron entre los galardonados por su trabajo durante la temporada. Con el reconocimiento de oro fueron premiados el Triatlón Don Benito y Capex de Villafranca, mientras que el de bronce lo recibió el Triatlón Pacense.

Hidalgo destacó que «es un día muy importante para la Fetri» porque «las escuelas son nuestros referentes en la creación de protocolos de funcionamiento en los buenos hábitos en la formación de nuestros jóvenes triatletas. Y se otorgan siguiendo unos indicadores basados no en el éxito o en la cantidad, sino fruto de la buena práctica y de la calidad en la formación de nuestros jóvenes triatletas. En estas escuelas y clubs es donde está el futuro de nuestro deporte”.

Mientras, Blanco, presidente del COE, se mostró orgulloso de la gala y valoró de forma muy positiva la iniciativa. «En España practican deporte 26 millones de personas, y si no hay élite si no hay base, si no hay entrenadores, si no hay una estructura de clubes, si no hay políticos e instituciones que apoyan estas iniciativas y no hay base si no hay federaciones autonómicas y nacionales como la Fetri. Y no hay base si no hay deportistas como los que hoy han estado aquí, junto con sus entrenadores, sus clubes, sus instituciones. Y este ha sido un ejemplo muy claro de este modelo de éxito, esto es el olimpismo. Con vosotros y vosotras, el futuro del deporte español está asegurado», dijo.

Por último, Jordán señaló que «nuestra valoración a esta iniciativa es muy positiva, un tipo de reconocimiento de estas características que prima el trabajo del día a día de la base que es fundamental para que en el futuro tengamos campeones». Y gracias a este trabajo que la Fetri está realizando y que no solo premia a los mejores clubes por resultados, sino que premia a los mejores clubs porque trabajan de manera de transversal».