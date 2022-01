«Ahora mismo va todo perfecto. Desde la semana pasada entreno normal. Espero estar el domingo ante el Vélez». La voz de Carlos Fernández Herrera, ‘Carlos Fernández’, (Úbeda, 7 de febrero de 1991) suena potente al otro lado del teléfono. El delantero del Cacereño está feliz: las molestias físicas ya no existen y su moral se adivina inquebrantable. No haber marcado aún no le ha afectado. Incluso puede haberle hipermotivado para la segunda vuelta de la competición.

El ‘9’ andaluz da su particular versión. «Es difícil explicar lo que ha pasado. Si lo analizas, al inicio no tuve la suerte que se necesita. Tuve varias ocasiones y me anularon dos goles que claramente no estaba en fuera de juego. Después hubo varios partidos en los que tuve molestias. Se acumula la mala suerte. Son un cúmulo de cosas: pasa el tiempo y no entra el balón. Son rachas. Es verdad que también he estado el último mes de competición parado por una lesión».

Las expectativas son las mejores para él, al menos en términos de confianza y moral. «Queda la segunda vuelta. Hay tiempo, quedan muchos partidos, el equipo está muy bien y lo importante es trabajar y esperar. Igual que no han entrado los goles en la primera vuelta pueden entrar en la segunda esas ocasiones».

Sabe que tiene el apoyo del director deportivo, Francis Bordallo, que dijo que sería el mejor fichaje para la segunda vuelta y el entrenador, Julio Cobos. «Estoy contento porque ello denota que el club tiene confianza en mí y a pesar de que aún no he podido meter goles, el trabajo que he hecho está ahí. También es importante ayudar a los compañeros», comenta, asumiendo que «es verdad que a los delanteros se nos juzga por los goles, pero al final el equipo está arriba por el cúmulo de trabajo de los puntas, no solo por los goles. Esperemos que pueda coger esa estabilidad y regularidad para poder encontrarme físicamente al cien por cien», agrega.

¿Cuándo se verá al delantero del Villanovense, en el que estuvo en dos etapas, 2014-2015 (12 goles) y 2016-2017 (13)? «Esperemos que en esta segunda vuelta. Yo me siento muy contento ahora, recuperado de la lesión. Tengo confianza para que me salgan bien las cosas. Espero ver puerta. En el Villanovense tuve buenas temporadas, hicimos playoff de ascenso a Segunda A y metí bastantes goles. Fueron dos años bonitos a nivel de equipo. Fueron dos temporadas que quedan marcadas en mi carrera, con mucho orgullo». Ahí estaban 'los tres Carlos'. Valverde, Andújar y él mismo, todos ellos relacionados con el Cacereño. Delantera que fue efectiva

Asume el de Úbeda haber sentido frustración en algún momento, «sobre todo al principio, cuando tenía 2-3 ocasiones en cada partido y el balón no entraba, además de lo que he comentado de los dos goles anulados claros. Me hubiera venido bien para esa confianza marcar. Fue recién llegado al club, con ganas de demostrar. Me costó, pero no es la primera vez ni va a ser la última. Las rachas son así. Ahora hay que ser positivo, como en la vida, y estoy convencido de que va a salir bien».

Buen día a día

Globalmente, está contento con el año del CPC. «Cuando se sube de Tercera con buena dinámica como el Cacereño imaginaba que íbamos a hacer un buen año, pero no a este nivel. Me está sorprendiendo un poco por un lado, pero por otro no tanto porque el trabajo del día a día es muy bueno. Los compañeros, los partidos… toda la gente está superenchufada y esperemos que se pueda mantener la dinámica, aunque nuestro objetivo era el de salvar la categoría. Y aún lo es hasta que no lo hagamos matemáticamente. Hay que seguir así».

Cuestionado por hasta dónde se puede llegar, dice el delantero: «No me gusta hacer estas predicciones porque soy muy precavido, pero me encantaría hacer un playoff con el Cacereño. ¿Por qué no? ¡¡¡Ojalá!!!».

La alabanza al vestuario es diáfana, algo que suele coincidir con la visión de sus propios compañeros en entrevistas anteriores. «Es muy sano, con gente joven con mucha hambre, ganas, buen ambiente. Estoy encantando y sorprendido. Ahí están los resultados. Es un gusto el día a día con buen rollo con los compañeros y el cuerpo técnico».

Dice que podría ser compatible con Rubén Solano. «Sí, lo he pensado más de una vez. En el Elche Ilicitano coincidimos hace unos años y jugamos partidos juntos. Podemos ser complementarios, pero aquí no se ha dado esa oportunidad y quién sabe, a ver si nos toca poder hacerlo de inicio. Con las características de los dos y las del equipo, con dos extremos rápidos que sirvan balones al área, podía ser una alternativa para el míster. Creo que la tiene en mente, pero hasta ahora ha funcionado bien el equipo. En Elche nos fue bien. Solano ha crecido mucho y es un pedazo de delantero».

La afición también le seduce. «Cada vez se está enganchando más. El equipo le ha dado motivos para creer y espero que venga cuanto más gente mejor porque en casa es superimportante sacar los puntos para estar arriba. Ese apoyo en partidos tan igualados en la categoría marca la diferencia. Los necesitamos». Carlos Fernández, fe ciega. fe en sí mismo.