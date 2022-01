Julio Cobos ya tiene los 22 jugadores con los que, salvo sorpresa, peleará por los objetivos del Cacereño hasta final de temporada. Con 22 empezó en septiembre, doblando posiciones, y la fórmula ha funcionado. «Este nivel de competitividad ha dado buenos resultados en la primera vuelta, esperemos que en la segunda, con ese mismos número de futbolistas, se repita», reconoció este miércoles Francis Bordallo, director deportivo del club verde, durante la presentación del último en llegar, Didier de la Cruz, un lateral izquierdo sub-23 que cubre la ficha que dejó libre Uche.

De la Cruz (Xirivella, Valencia, 26 de enero de 1999) no es el típico fichaje invernal. Es decir, no es el jugador que cambia de equipo en busca de minutos. No es así porque el valenciano estaba contando con mucha presencia en su club, el UD Llanera, del grupo I de Segunda RFEF. Cambia, explicó, por las ganas de crecer y de dejarse ver en un equipo que pelea por los puestos altos de la clasificación. «Es un escaparate muy bueno», dijo.

Y se define a sí mismo como un jugador «con garra, muy competitivo, que nunca doy nada por perdido». Y llega dispuesto a ganarse el puesto, a pelear cada minuto sobre el verde con Gayoso, con el que comparte lateral izquierdo. «Me han hablado muy bien de él, seguro que nos llevaremos bien porque la competencia es sana». Y no le importaría jugar ya mismo. «Estoy a tope», soltó.

El interés del Cacereño por Didier de la Cruz surgió el pasado verano, aunque entonces se descartó al estar el jugador recién salido de una lesión. «Aunque nos habían dicho que estaba bien, decidimos apostar por Uche», confesó Bordallo, que seguirá muy atento al mercado, aunque el conjunto verde, dijo, no busca nada más. «Aunque siempre hay que estar alerta por lo que pueda pasar».

Definió a De la Cruz como un jugador «con hambre y ganas de crecer, que son los que han hecho que esté aquí» y agradeció las facilidades de su club de origen para dejarlo salir. «Es un chaval joven, que equilibra mucho su fase ofensiva y la defensiva, algo quizás diferente a lo que ya tenemos».

De la Cruz entrena con el Cacereño desde el martes, preparando el inicio de la segunda vuelta este domingo ante el Vélez en el Príncipe Felipe (12.00 horas). La plantilla, siguiendo los protocolos de la Federación Española de Fútbol, se someterá este jueves a los test de antígenos, aunque de momento el CPC ha esquivado el covid, salvo algún caso aislado a la vuelta de las vacaciones navideñas.