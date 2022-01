Dos millones de euros inyectados de manera urgente en las cuentas del Extremadura UD para hablar de supervivencia. Eso es lo que necesita el club azulgrana para no verse abocado a la liquidación definitiva de la sociedad y prematura desaparición del club. Después de días de negociaciones del nuevo grupo inversor de Francisco Javier Páez y Daniel Moreno para poder hacerse con el paquete accionarial del club y resolver la deuda de crédito masa obligatoria para empezar a funcionar, la sentencia de liquidación de la entidad ha trastocado todos los planes y ha acelerado cualquier tipo de acuerdo. El mando lo tiene ahora el administrador concursal, Bernardo Silva, que es el que tendría que presentar a la jueza de lo mercantil número 1 de Badajoz una nueva propuesta de inversión para darle viabilidad a la sociedad deportiva. En esa propuesta no cabe otra cosa que, como mínimo, poner dos millones de euros encima de la mesa a la voz de ya. Menos es imposible.

El grueso de crédito masa generado por el concurso se debe a jugadores, en su mayoría a futbolistas que ya han dejado de pertenecer al Extremadura. No quieren perdonar ni un euro. Algunos no han querido ni escuchar al club, posiblemente por cómo han sido tratados por la entidad en los últimos meses y cansado de falsas promesas y expectativas, a pesar de que estaban peleando por dejar viva a la entidad partido tras partido. Sin duda, eso ha sido un error fatal de la directiva que ha terminado quemando a todos. Ahora, el fuego se lo han encontrado Páez y Moreno, que ven como la AFE es intransigente con cualquier propuesta. Eso sí, dos millones de euros palian el crédito masa y permite al Extremadura respirar.

He ahí la cuestión. Saber si el grupo finalmente dará el paso adelante o no. Si lo hace, el Extremadura presentará en tiempo y forma un recurso de apelación a la sentencia de la jueza y sería el juzgado el encargado de decidir. Si por contra no hay inversión, no hay viabilidad y el administrador concursal liquidará el club.

Y a todo esto, este viernes tiene previsto viajar el Extremadura a Bilbao para jugar el sábado en Lezama con los chavales ante el Athletic B en lo que podría ser el último partido de la historia del club. O no. Todo depende de un milagro.