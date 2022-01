«Ahora tengo que estudiar si aceptar o no un proyecto fuera de los terrenos de juego. Me tengo que pensar si cierro esta etapa. En 10-12 días tomaré la decisión». David Mateos Rocha, ‘David Rocha’, (Cáceres, 7 de febrero de 1985) medita si decir definitivamente adiós al césped, al balón, al domingo de tensión de vestuario, de victorias, empates o derrotas. Pese a que piensa que todavía podría seguir jugando («me veo físicamente muy bien»), asume sin dramatismo no continuar en el Mérida y se plantea su futuro.

«En una parcela que me atrae bastante», dice sobre el que puede ser su modus vivendi en los próximos años. Rocha cuenta con el nivel 3 de entrenador, es estudiante de master de dirección deportiva en la federación y análisis de datos y scouting y por ahí va su dirección como profesional. «Los cumplo el mes que viene», afirma sobre sobre sus 20 años como futbolista profesional, una trayectoria que se inicio tras salir del Cacereño rumbo al Villarreal y que ha pasado por Albacete, Tarragona, Oviedo, Extremadura, Mërida e incluso el fútbol estadounidense en el Houston Dinamo. «Me hubiera gustado seguir hasta por lo menos hasta terminar esta temporada y de hecho me veo físicamente bien y con ganas, pero también estoy consciente de que mi final está cerca e iniciar un nuevo proyecto vinculado al fútbol me atrae", agrega el mediocampista cacereño, quien no tiene una mala palabra sobre su club. «La salida ha sido completamente amistosa. En el Mérida he estado muy bien. Estoy superagradecido porque confiaron en mí». «No me encuentro como estaba hace siete años, pero estoy bien», recalca Rocha en declaraciones a este diario. El todavía jugador cuestionado sobre si recibiera una oferta para seguir jugando dice que «habría de pensarlo porque me tendría que motivar mucho». «Estoy orgulloso de mi carrera. Las cosas hay que tomárselas como viene, sin más». David Rocha reitera que ha sido muy feliz como jugador, pero tiene un pensamiento ineludible: le hubiera gustado decir adiós a los terrenos de juego en el equipo de su corazón: el Cacereño. Aun así, dice que respeta que no se haya dado el paso adelante en los últimos años.

Alabanzas en la primera previa de Juanma Barrero

En su primera comparecencia previa a un partido, el nuevo entrenador del Mérida, Juanma Barrero, dijo que «lo más importante es el partido del domingo» y avisaba sobre el rival, el Panadería Pulido, que llega como colista, pero «si pensamos que es el último, vamos a tener problemas. Por eso quiero que centremos la mirada en el domingo, que tenemos un partido muy importante». En este sentido, Juanma entiende que “es un buen día para hacer lo que hemos trabajado. Un buen comienzo siempre es importante, no solo por el resultado, sino también para hacer lo que hemos trabajado y hemos ido corrigiendo». Recalcaba el técnico su preocupación porque “la sensación sea de que vamos a ganar porque es el colista" y analizaba al rival explicando que es un equipo que “cambia mucho de casa a fuera, pero también dentro de los partidos. No nos van a regalar nada porque van a competir como hicieron contra el Córdoba y en Villanueva hasta que se movió el marcador”. Para el encuentro “están todos disponibles” y como tendrá que hacer algún descarte, “todavía tengo algunas dudas, por lo que habrá que esperar al último entrenamiento. Todos han ido al cien por cien y eso me lo pone muy difícil. Estoy muy contento con la predisposición de los jugadores». Con respecto a los dos últimos fichajes, a Nacho Goma lo describe como «un mediocentro con mucho recorrido, técnicamente bien dotado, puede jugar por detrás del punta y al ser un futbolista con llegada que pisa área contraria, suele dejar algún gol”. Por su parte, a Diego López lo define como «un jugador de ataque, técnicamente muy bien dotado. Puede jugar de segundo delantero, incluso de punta. También arrancando desde la izquierda para ir hacia dentro. Hasta ha jugado de mediocentro. Nos da pausa con balón”. También habló Barrero de la salida de David Rocha: «llevaba tiempo vaticinando esto y al final ha llegado a un acuerdo con el club. Él lo tenía decidido antes de mi llegada». Y le dedicó palabras de mucho cariño en su despedida: “decir que hasta ayer (por el jueves), que estuvo en el entrenamiento, es un profesional como la copa de un pino, es encantador, ayudando a los chavales, no está de más que se diga, porque es la forma de saber estar en un club y en un vestuario. Agradecerle su compromiso con el Mérida». Nono Saavedra