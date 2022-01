Si ustedes se pensaban que lo habían visto todo ya en el Extremadura UD, se equivocaron. Este club, instalado desde hace años en una montaña rusa interminable de emociones, todavía tiene episodios para estirar su rocambolesca historia. Este sábado, por si alguno lo dudaba, estará sobre el césped de Lezama para medirse a partir de las 19.00 horas al Athletic B. Lo hará con un equipo que hace tres semanas jugaba en Tercera, pero el mismo que hace dos semanas dio un campanazo estratosférico en Irún que dejó tambaleando las leyes del fútbol. Todo es posible en este club. O mejor dicho, parece que nada es imposible.

El Extremadura jugará este sábado en Bilbao porque su directiva se resiste a dar por perdida la batalla. O mejor dicho, el presidente Manuel Franganillo, que ya no es el que tiene el mando, pero que ayer decidió costear el desplazamiento a Bilbao porque el administrador concursal no autorizaba más gastos en plena fase de liquidación de la sociedad.

Bernardo Silva, el administrador, lo tiene claro. Mientras no haya inyección económica líquida y tangible en las arcas del club, el Extremadura no sacará un euro más de su cuenta porque tiene que tener las máximas reservas para afrontar la liquidación.

El Extremadura intentó convencer a la empresa de autobuses a que pusiera el transporte, pero la misma pidió el pago por adelantado y el cobro de facturas pendientes. Franganillo decidió costearlo porque entiende que así gana tiempo para seguir negociando la llegada de un grupo inversor en tiempo de descuento. El grupo de Páez y Daniel Moreno sigue siendo una opción, aunque de momento su oferta no ha convencido al administrador concursal.

Acontecimientos

Fue una mañana histórica en la ciudad deportiva de Almendralejo. Jugadores y técnicos comenzaron el entrenamiento sin saber si una hora más tarde se podrían ir o no a Bilbao. Franganillo llegó después y Manuel se metió a vestuarios. Conversaron. El administrador no autorizaba el gasto, pero no se oponía a que alguien pusiera el dinero y, en caso de llegar la inyección económica que garantice el futuro del club, se le devolvería. Franganillo pagó y el autobús hizo acto de presencia.

En una escena propia de una película americana, Franganillo subió al autocar cuando todos los chavales ya estaban dentro y en un minuto histórico les dio su mensaje: «os toca salvar la entidad. Tenéis esa responsabilidad. De todos modos, cualquier cosa que hagáis debéis saber que ya habéis triunfado. Id a disfrutar. Aquí ya sabemos que el escudo, como dice nuestro míster, no se arrastra. Así que lo vamos a dignificar. Y los pocos que quedamos aquí trataremos de luchar para que esto siga adelante y podáis jugar muchos más partidos. ¿Vale, chavales? Vamos para allá», terminó exclamando. Los chavales alucinaron. Para ellos, viajar como jugadores del primer equipo es un sueño. Y jugar en Lezama, el nido de un histórico como el Athletic, es una «flipada», como decía uno de ellos al subirse al autocar. Algún padre despedía a pie de carretera a su hijo como Pascui, padre de Manu Mulero, que hoy estará en Bilbao viendo a su pequeño.

Motivado

Aguantando como profesionales el cuerpo técnico que encabeza Manuel Mosquera. «El escenario es el mismo y volvemos a poner la bandera todos para que el club siga vivo. Ya habéis visto el compromiso de todos. Aquí nadie se va a rendir. Es el único y pequeño mensaje que le puedo mandar a nuestra gente».

Sabe Manuel Mosquera que repetir la proeza de Irún es casi imposible, «pero vamos a ganar y estoy muy convencido de las capacidades de estos chavales porque me lo están demostrando».

Del viaje se cayeron Casto Espinosa y Morcillo. El primero, según los servicios médicos, por molestias. Morcillo se cayó en los últimos minutos, ya que Manuel le citó en la lista, pero finalmente no viajó. Tal vez, por dignidad profesional.

En la lista son novedades Rosa y Pau Silva, dos juveniles más que se unen al resto de héroes en Irún. Manuel tendrá que decidir entre Alex Guillén o Carlos en la portería y volver a jugar con un equipo de circunstancias ante un rival directo por la permanencia. Salvarse ya no es quizá el objetivo de este Extremadura. El reto es sobrevivir. Partido a partido. Día a día. Minuto a minuto. Su vertiginoso ritmo e vida no le da para pensar en nada más.

FICHA:

Extremadura: Alex, Peteiro, Felices, Murillo, Cortés, Assan, Mulero, Parra, Mosquera, Parada.

Athletic: Aguirrezabala, Núñez, Kortazar, Paredes, Jaso, Lorente, Artola, Diarra, Prado, Nico Serrano, Aritz.

Árbitro: Pérez Fernández (Castilla y León)

Hora: 19.00

Estadio: Lezama