Juan Carlos López, presidente del Club Deportivo Inicia, asegura que, según la versión que ha recabado internamente, el delegado de su equipo cadete, José Antonio Pineda, no fue quien golpeó a un futbolista del Cacereño el pasado sábado, sino uno de los jugadores del propio equipo deVillanueva, que se ha autoinculpado. Sin embargo, López afirma que su entidad no recurrirá la sanción de un año a Pinilla que decidió el Comité de Competición de la Federación Extremeña de Fútbol. El delegado ha sido apartado por ahora de la disciplina del equipo, pero podría seguir colaborando con el Inicia en alguna otra función, aunque no a pie de campo.

