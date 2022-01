Quitarse el pésimo sabor de boca que le dejó el partido del miércoles en Almansa y, obviamente, intentar dar la sorpresa son los objetivos del Cáceres Patrimonio de la Humanidad durante la mañana este domingo (12.00 horas) en la pista del líder de la LEB Oro, el Covirán Granada.

Que el sonrojante 93-69 se produjese después de una racha de cuatro victorias consecutivas es un cierto atenuante para un equipo que se está caracterizando por su imprevisibilidad y también porque su rendimiento baja fuera de casa. Esta vez en Granada tiene la ocasión de refrendar lo primero y demoler lo segundo.

El equipo arrastra la preocupación por el estado físico de Duje Dukan, que tiene el tendón de Aquiles inflamado. Aun así, se espera que pueda contribuir al asalto de una pista en la que solamente ha logrado ganar el Leyma Coruña. Con los dos viajes que ha habido que realizar esta semana no ha habido demasiado tiempo para preparar este choque en sí, pero sí que hay esperanzas de cerrar positivamente la primera vuelta, aunque todavía queda pendiente el partido aplazado en Palma, que finalmente se ha reubicado para el 13 de febrero.

«Hay muchos factores que estamos intentando analizar. No es que le quitemos hierro al mal juego que tuvimos en Almansa, pero hay que seguir hacia adelante. Nos estamos centrando en los errores puntuales. Realizamos excesivos tiros tras bote y dimos pocas asistencias. Eso es un indicador de que el equipo no jugó con buena circulación de balón», señaló Roberto Blanco el viernes. «Yo no entiendo el deporte de otra manera que no sea competir para ganar», añadió el entrenador del Cáceres Patrimonio.

PLANTILLA POTENTE /Tras perder el tercer y definitivo partido por el ascenso a la Liga Endesa hace unos meses, el Covirán Granada ha dado un impulso más en busca del éxito. Su plantilla es larga y llena de calidad, «con dos de los mejores bases de la competición, gente experimentada... Tendríamos que hablar de todos, no de ningún jugador especial», indicó Blanco, que sí que reiteró su advertencia de que «nosotros no vamos de derrotados a ninguna cancha, y mucho menos después de lo que pasó en Almansa. Tengo la misma confianza de siempre en el equipo, pero hay altibajos, hay baches». Descartó además que haya un problema de actitud en el vestuario: «no es lo que los jugadores me transmiten, aunque visto por televisión, las sensaciones fueron muy feas».

Será el regreso de Manu Rodríguez a Granada a su ciudad natal para enfrentarse al que ha sido su equipo en los últimos años. H