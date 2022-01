No mereció el Hierros Díaz Extremadura Miralvalle perder su partido ante el NB Paterna. Un choque que fue siempre muy igualado y que se decidió en los últimos segundos a favor de las valencianas por pequeños detalles. Los fallos locales en el lanzamiento y las pérdidas en momentos inoportunos castigaron a las placentinas con una nueva derrota muy dolorosa por darse en el último momento y porque en líneas generales se jugó un buen partido.

El duelo comenzó muy mal para las locales, pues vieron como el Paterna con una defensa bastante fuerte le propinó un parcial de 0-7 en los primeros compases. Las de Raúl Pérez reaccionaron después y con canastas de Camila y Karina consiguieron darle la vuelta al marcador gracias a un parcial de 7-0 para el 12-11 a falta de menos de cuatro minutos.

Paterna puso fin a su sequía con un triple para llevar el choque a una parte final de cuarto muy igualada y de muchos puntos que terminaría con ventaja mínima de las visitantes (18-19).

Si el primer cuarto había comenzado con un parcial de 0-7 el segundo se inició con un 5-0 favorables a las locales. El paterna se atasca en su juego y no conseguiría anotar en los primeros tres minutos de periodo, aunque de nuevo un triple de Iciar German, la mejor hasta le momento, rompería la racha negativa. Una vez más la alternancia volvía, Paterna se apuntaba un 0-7 de parcial y el marcador bailaba de nuevo ante los incontables fallos en el lanzamiento y la sangría en forma de pérdidas de balón (23-26). Las placentinas no encontraban el camino al aro y el Paterna se apuntó una ventaja de +5 que no le duraría, pues las de Raúl Pérez volvían a hacer la goma y con un 8-0 alcanzaban los vestuarios de nuevo por delante. Al descanso, 33-32.

En el reinicio habría mucha igualdad, mayor contención y alternancias en el marcador para un grada espectante a la espera de una nueva victoria en la Ciudad Deportiva de Plasencia. Las ventajas fueron mínimas, aunque las locales firmaron su máxima hasta ese momento con el 37-32, pero la renta de las colegiales no duraría y las valencianas con un nuevo parcial de 0-6 le daban la vuelta a la tortilla. A partir de aquí el choque ganó en emoción pues nadie fue capaz de dominar y el marcador registró ventajas para ambos equipos. A la finalización del cuarto nada estaba decidido (52-49).

El periodo decisivo la igualdad volvió a ser máxima, con diferencias mínimas y las de Raúl Pérez arriba durante los primeros minutos. Pero a la hora de la verdad el Hierros Díaz Extremadura Miralvalle perdió la calma y no sabría jugar en el momento decisivo y terminaría cediendo el 67-68 a falta de 29 segundos.

El Miralvalle perdió ese ataque e Iciar German se confirmó como la mejor del partido cerrando el resultado con un tiro libre de los dos que tuvo. Y es que en los últimos ocho segundos las placentinas no tuvieron las ideas claras y ni siquiera llegaron a lanzar.