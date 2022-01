Preso de sus propias circunstancias, el Villanovense no pudo sobreponerse este domingo en casa ante el Ceuta (0-1), a quien un solitario gol de Raíllo en el tramo final del partido le bastó para llevarse los tres puntos en un duelo en el que lo más justo quizás hubiera sido un empate. Eso sí, el Villanovense de Juanma Pavón acusó el haber sufrido los efectos del covid a lo largo de las dos últimas semanas. Clausí, uno de los afectados más recientes, ni siquiera fue de la partida y su ausencia se notó en exceso. Aún así no se vio a un mal Villanovense en la primera parte, sino más bien todo lo contrario. EL conjunto de las Vegas Altas propuso una circulación rápida de balón, profundidad por bandas y su habitual presión alta.

Pero los ceutíes venían ya con la lección bien aprendida del partido de ida. Si al Villanovense le concedes, el Villanovense te liquida. Y eso fue lo que no pasó. Los de Mohammed Larbi se mostraron muy sobrios en defensa, flanqueados también por Leandro en la portería, viejo conocido de la parroquia serona. Aún así, el equipo de Villanueva de la Serena dispuso de dos grandes ocasiones en el primer acto. La primera de ellas estuvo en las botas de un incombustible Jesús Sillero. El atacante andaluz recibió un centro raso con precisión milimétrica de Samu Hurtado, pero su remate, de puntera, se estrelló en el lateral de la red. La otra ocasión clara fue de Moi. El sevillano mandó al larguero un golpeo de falta desde media distancia que llevó el «¡uy!» a la grada del Municipal.

Pero fue ahí cuando el Ceuta debió pensar que si los locales se adelantaban en el marcador podían ir despidiéndose de sacar los tres puntos de su visita a Villanueva de la Serena. En ese contexto fue Raíllo el que dispuso de la mejor ocasión para los norteafricanos en toda la primera mitad. El delantero cordobés se internó en el área para medirse en duelo contra Ángel de la Calzada, pero el portero jienense estuvo presto para desbaratar el peligro ceutí con un balón que quedó muerto para que la defensa serona acabara por disipar la efervescente ofensiva visitante.

De más a menos

Sin embargo, el paso por vestuarios cambió la dinámica de un encuentro que parecía estar controlado hasta cierto punto por el Villanovense. Fue en la segunda mitad cuando el Ceuta comenzó a tener más balón, bajó el ritmo del encuentro y las ocasiones escasearon a partes iguales. Solo un aviso de cierto peligro por parte del Villanovense nada más comenzar sirvió como espejismo de lo que pudo ser y no fue la segunda parte. Viñuela sirvió a Sillero un centro al primer palo, pero el remate salió por poco tras haber sido incomodado por Leandro.

Juanma Pavón, consciente del desgaste físico que comenzaba a acusar su equipo, movió ficha y dio entrada a Pajuelo y Clausí en la sala de máquinas, pero pronto quedó reflejado que ninguno de los dos iba a estar para muchos trotes. Apenas un balón al área que no encontró rematador fue lo más peligroso del Villanovense hasta que recibió el castigo del Ceuta en el tramo final del choque. Raíllo, tras cazar un balón suelto dentro del área, vacunó al Villanovense para desesperación de la parroquia local. El cordobés, muy efusivo, celebró el tanto ante la que un día fue su afición.

Aunque quedaba todavía tiempo por delante para intentar reaccionar, lo cierto es que al Villanovense no le dieron las fuerzas para inquietar en exceso al Ceuta. Hubo centros al área y algunas llegadas por banda, pero la defensa visitante no estaba dispuesta a dejar escapar la victoria bajo ningún concepto. De hecho, Leandro no tuvo que realizar ninguna intervención de mérito en los últimos minutos. El síntoma más claro de que el Villanovense quiso, pero no pudo. Aún así los serones se mantienen en zona de fase de ascenso antes de visitar la próxima semana el feudo del Vélez, donde buscarán volver a ganar.