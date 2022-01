El Extremadura sobrevive como puede en Primera RFEF. Desde hace semanas, en el club ya no importa tanto los resultados como el hecho de reunir a un grupo de jugadores y salir a competir. Ese es el objetivo. Es el más puro ejemplo de supervivencia, aunque sin saber bien hacia dónde se dirige la nave.

Manuel Mosquera, su entrenador, alabó nuevamente el trabajo de sus jugadores, pese a la derrota ante el Talavera, pero no esconde que su cuerpo técnico está al límite de la situación: «Es evidente que para que haya una normalidad lo primero que tiene que llegar es el dinero que salve al club y que nos permita cobrar. Llevamos ocho meses sin cobrar», recordó el entrenador.

La situación deportiva preocupa, pero lo más importante ahora es el dinero. Sobre la falta de jugadores, Manuel tiene claro que «hay muchos en paro que son muy buenos y que podrían venir. Pero no es tanto la fecha del 31 de enero, sino la situación del club. Ahora necesitamos dinero. El club sólo se salva con dinero», remarcó.

Después de dar la cara ante el Talavera y honrar a los chavales por su gran trabajo, el Extremadura vuelve a la realidad de una competición que no da tregua y que le lleva a jugar el domingo a Madrid ante el Dux Internacional. La primera pregunta es clara:¿jugará el Extremadura en Madrid? Responde Manuel: «Jugaremos el domingo, salvo que ocurra algo que no esperamos». El técnico gallego dice estar en contacto con el grupo inversor de Javier Páez y Daniel Moreno. «Daniel me dijo que están en fases de cerrar cosas. Yo confío en ellos porque me están llamando cada dos por tres para decir cómo va la cosa y que no van a abandonar. Confío en que lo van a sacar, pero no sé nada más».

Mirar más allá de cada minuto resulta una osadía para este Extremadura. Cuando a Manuel le preguntan por el Dux Internacional, el técnico se sincera: «es un equipo que tenemos que tratar de robarle puntos, pero nosotros vivimos en una realidad paralela a todo esto. Queremos noticias de que venga el dinero. Nada más», sentencia.

Sobre sus jugadores, Manuel considera que están compitiendo «de maravilla» y que todo esto les va a servir para engordar experiencia en la categoría. Cree que ante el Talavera, el Extremadura hizo un buen partido, más allá de no registrar ningún lanzamiento entre los tres palos. «A estos chavales hay que aplaudirles y animarlos. Les he dicho que olviden el resultado y que se queden con todo lo aprendido. Sus familias deben estar muy orgullosas».

El Extremadura entrenará este sábado y después se marchará a Madrid para jugar este domingo a partir de las 12.00 horas. Lo hará con los mismos 14 jugadores que tiene. Los mismos que jugarán en Lezama. Y los mismos que iniciaron este episodio en Irún.